Άγριο ξυλο (και) στο Γαλάτσι για μια θέση πάρκινγκ – Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια, στο νοσοκομείο ο ένας

Νέο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού για μια θέση πάρκινγκ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Γαλάτσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες, 45 και 55 ετών, αρχικά διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο πρώτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όλα έγιναν συγκεκριμένα στην οδό Πυθίας, περί τις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν χτυπήματα και τον 45χρονο να μεταφέρεται μετά τη συμπλοκή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά.

Και οι δύο συνελήφθησαν για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ ο 55χρονος και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το περιστατικό έρχεται μόλις ώρες μετά την είδηση ότι ένας άνδρας ξυλοκόπησε στο Παγκράτι μια νεαρή γυναίκα που προσπαθούσε να παρκάρει με αποτέλεσμα η νεαρή να υποστεί κάταγμα στον αστράγαλο…

