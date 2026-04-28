Τρόμος: 89χρονος πυροβόλησε υπάλληλο στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και μετά πήγε στη Λουκάρεως και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες

Σκηνικό τρόμου στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, αλλά και στη Λουκάρεως, έξω από το Εφετείο. Ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε αρχικά στο κτίριο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως και πυροβόλησε κατά υπαλλήλων, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο και στη συνέχεια, αφού διέφυγε, προφανώς ανενόχλητος, πήγε στην οδό Λουκάρεως και στόχευσε άλλες τέσσερις γυνάικες έξω από το εφετείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εν λόγω άνδρας περίπου 89 ετών, ρακοσυλλέκτης κατά τα φαινόμενα, εισέβαλε στον Κεραμεικό με ένα παλτό στο οποίο είχε κρύψει την καραμπίνα.

Αρχικά έστρεψε το όπλο κατά συγκεκριμένου υπαλλήλου – χωρίς να υπάρχουν «προηγούμενα», όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, άρα μάλλον τυχαία – και στη συνέχεια άρχισε να πυροβολεί, προς κάθε κατεύθυνση. Επικράτησε πανικός στο χώρο, με έναν υπάλληλο ΔΥΠΑ – από τους ανθρώπους που έχουν επιστρατευτεί για να βοηθήσουν στις διαδικασίες του Ταμείου – να τραυματίζεται στο πόδι. Οι αστυνομικοί έκαναν τουρνικέ προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια ο υπάλληλος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Λόγω έλλειψης φύλαξης και μέχρι να φτάσει η αστυνομία ο δράστης διέφυγε και κατευθύνθηκε στην οδό Λουκάρεως, όπου είναι το εφετείο Αθηνών.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εισέβαλε στο ισόγειο του Εφετείου και πυροβόλησε με την κυνηγετική καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες, ευτυχώς ελαφρά.

Στη συνέχεια άφησε επιτόπου το όπλο και διέφυγε και πάλι, ενώ είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 89χρονος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Μπάμπης Λυμπεράς: Αναγκαία η φύλαξη των γραφείων του ΕΦΚΑ

Με δηλώσεις του στο pontiki, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, Μπάμπης Λυμπεράς, τόνισε πως είναι απαραίτητο να υπάρξουν υπηρεσίες φύλαξης σε όλες τις μονάδες του Οργανισμού για την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των υπαλλήλων. Έκανε δε λόγο και για εσκεμμένη πολλές φορές και με πολιτικές επιδιώξεις, καλλιέργεια αρνητικού κλίματος για τον ΕΦΚΑ και τους εργαζόμενους, που οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές σε βάρος τους.

