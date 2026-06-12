Ντέιβιντ Μπέκαμ: Και επίσημα celebrity- Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας – Οι… φιλοφρονήσεις με τον Τομ Κρουζ

Και με τη βούλα είναι σταρ πλέον ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου και στην οποία παρέστη σχεδόν σύσσωμη οικογένειά του και πολλοί σταρ.

Ο 51χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου είχε δίπλα του τη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία μαζί με τον Τομ Κρουζ μίλησαν για εκείνον, και τα παιδιά τους.

Στην έναρξη της τελετής, ο σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε σε ορισμένες από τις πιο εμβληματικές στιγμές της αθλητικής καριέρας του Μπέκαμ και στην παρακαταθήκη του.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η σύζυγος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και σχεδιάστρια μόδας, ξεκινώντας με ένα αστείο για την εμβληματική ταινία της «Spice World» και το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. «Πίστευε ότι, αν εργαζόταν σκληρά και έκανε αρκετά μεγάλα όνειρα, όλα ήταν δυνατά», είπε για τον σύζυγό της, επαινώντας «την καλοσύνη, την αφοσίωση και τη δέσμευσή του απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά».

Στην ομιλία του λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο Μπέκαμ δήλωσε ότι «πάντα ήταν ονειροπόλος», αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι «μια τέτοια τιμή θα προοριζόταν σε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή εργατικής καταγωγής σαν εμένα».

Παράλληλα, έκανε μία αναφορά στις αγαπημένες του χολιγουντιανές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, από το «Knight Rider» και το «The A-Team» έως το «Jerry Maguire» με τον Τομ Κρουζ, το οποίο, όπως αποκάλυψε, ήταν η πρώτη ταινία που παρακολούθησε σε ραντεβού με τη Βικτόρια Μπέκαμ.

Τέλος, ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τον έφεραν στο Λος Άντζελες το 2007, προκειμένου να αγωνιστεί στους Λος Άντζελες Γκάλαξι, καθώς και όσους συνέβαλαν στην απονομή του αστεριού του. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη οικογένειά μου» για να συμπληρώσει: «Τους γονείς μου και τις αδελφές μου, που υποστήριζαν πάντα τα όνειρά μου. Τη Βικτόρια, την υπέροχη σύζυγό μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς την οποία τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό ούτε τόσο απολαυστικό. Και τα πανέμορφα παιδιά μου, που είναι ο λόγος για τον οποίο σηκώνομαι από το κρεβάτι κάθε πρωί».

«Παιδιά —τώρα θα συγκινηθώ— ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που έκανε μεγάλα όνειρα. Το να σας κάνω όλους υπερήφανους είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου. Είμαι τόσο ευγνώμων για όλους σας, σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή, Λος Άντζελες. Σημαίνει πολλά για μένα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

#TomCruise #VictoriaBeckham #HollywoodWalkOfFame #CelebrityNews ♬ original sound – LA.GOSSIP @la.gossip Tom Cruise joins Victoria Beckham and the Beckham family to celebrate David Beckham’s Hollywood Walk of Fame honor ⭐️ A star-studded moment in Los Angeles as Tom Cruise showed up on June 12, 2026, to support David Beckham as the soccer legend received his star on the Hollywood Walk of Fame. Cruise was joined by Victoria Beckham and the Beckham kids as they celebrated the major milestone — while Brooklyn Beckham and his wife were not seen at the ceremony. ⚽️✨ #DavidBeckham

Στο πλευρό του Μπέκαμ βρέθηκαν η σύζυγός του, οι γιοι τους Ρομέο και Κρουζ, καθώς και η κόρη τους, Χάρπερ.

Ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, Μπρούκλιν Μπέκαμ, δεν παρέστη στην τελετή, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής ρήξης. Μεταξύ των υπόλοιπων προσκεκλημένων ήταν ο πρώην αστέρας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ Λάντον Ντόνοβαν, ο Τζέιμς Κόρντεν και η Εύα Λονγκόρια.

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