Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι «σκασμένος»: «Κλαίει με το παραμικρό», λόγω της οικογενειακής κρίσης με τον γιο του, Μπρούκλιν

Δύσκολη περίοδο περνάει η οικογένεια Μπέκαμ, με τον Ντέιβιντ να βρίσκεται σε έντονη συναισθηματική πίεση λόγω της απόστασης που έχει δημιουργηθεί με τον μεγαλύτερο γιο του, Μπρούκλιν.

Πηγές κοντά στην οικογένεια αναφέρουν ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής «δεν μπορεί να σταματήσει να κλαίει ακόμη και με το παραμικρό», ενώ η ατμόσφαιρα στο σπίτι έχει επηρεαστεί έντονα.

EXCLUSIVE: David Beckham 'Can't Stop Crying at Slightest Little Thing' Amid Estrangement From Beloved Son Brooklyn https://t.co/MZmy1KgY0u pic.twitter.com/oBJOrmLR2c — Radar Online (@radar_online) March 27, 2026

Η κατάσταση του άσου του ποδοσφαίρου έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια συναυλίας του Κρουζ Μπέκαμ, όταν ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε το τραγούδι «Loneliest Boy», το οποίο, σύμφωνα με insiders, φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη σχέση του με τον πατέρα του.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν μια στιγμή που συγκίνησε βαθιά το κοινό: ο Κρουζ εμφανώς φορτισμένος προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ η Βικτόρια Μπέκαμ βρέθηκε δίπλα του για να τον αγκαλιάσει. «Η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως. Ήταν σαν να πάγωσε ο χρόνος. Δεν ήταν απλώς μια live εμφάνιση, αλλά κάτι πολύ προσωπικό», είπαν οι αυτόπτες.

Πηγές επιμένουν πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο: «Είναι συντετριμμένος. Όλα όσα έχουν συμβεί έχουν βγει στην επιφάνεια», τόνισαν με νόημα.

Η Βικτόρια, από την πλευρά της, προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπία μέσα στην οικογένεια, ενώ οι φίλοι της οικογένειας υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβιντ δυσκολεύεται περισσότερο από όλους να διαχειριστεί την κατάσταση. Η ένταση αυτή φαίνεται να αφήνει αποτύπωμα σε όλους τους Μπέκαμ, καθιστώντας την οικογενειακή ζωή ιδιαίτερα απαιτητική τον τελευταίο καιρό.

Φαίνεται ότι και οι σελέμπριτις δεν αποφεύγουν τα προβλήματα τελικά…

Διαβάστε επίσης:

Η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειές της με το σώμα της και τη σχέση της με τον καθρέφτη της

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Βγείτε στους δρόμους στις 28 Μαρτίου» – Το κάλεσμα για τη διαδήλωση που φιλοδοξεί να γίνει η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια











