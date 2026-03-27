Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

Το τηλεοπτικό αριστούργημα του Φράνκο Τζεφιρέλι, «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», έχει ταυτιστεί απόλυτα με το Πάσχα και εδώ και δεκαετίες, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι του τηλεοπτικού προγράμματος τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ο ΑΝΤ1 που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα της κορυφαίας παραγωγής από τη δεκαετία του ’90, την προβάλλει ανελλιπώς, σημειώνοντας σταθερά υψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Πρωταγωνιστής «Ιησούς» ο Robert Powell, η πορεία του οποίου έχει σημαδευτεί, αναπόφευκτα, από τον ξεχωριστό ρόλο του Θεανθρώπου, όπως έχει, άλλωστε, εξομολογηθεί και ο ίδιος κατά καιρούς σε συνεντεύξεις του.

Σήμερα, ο 81 ετών ηθοποιός ζει μόνιμα στο Λονδίνο και πραγματοποιεί σπάνια δημόσιες εμφανίσεις. Μία εξ αυτών, ήταν τις προηγούμενες ημέρες σε ειδική εκδήλωση που έγινε στον κινηματογράφο στο Empire Theater του Halstead.

Συγκεκριμένα, ο Robert Powell συμμετείχε σε ομιλία για την ταινία “The 39 Steps”, στην οποία πρωταγωνίστησε το μακρινό 1978, έναν χρόνο μετά τη συνεργασία του με τον Φράνκο Τζεφιρέλι στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ».

«Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε τον Robert Powell ξανά στο Empire Theatre. Η ιστορία του με αυτό το κτίριο είναι βαθιά αγαπητή και η συμβολή του αποτελεί σημαντικό μέρος της δικής μας ιστορίας. Για όσους από εμάς φροντίζουμε σήμερα το Empire, και για μένα προσωπικά, η επιστροφή του είναι μια συγκινητική υπενθύμιση των γενεών που έχουν διαμορφώσει το Empire και της ευθύνης που έχουμε να διατηρήσουμε την ιστορία του για το μέλλον», δήλωσε η πρόεδρος του Empire Theater, Jo Collins.

