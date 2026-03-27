Έλενα Χαραλαμπούδη: «Αν έκανα δεύτερο παιδί, θα τα παρατούσα όλα, δεν με νοιάζει» (Video)

Θετική στο ενδεχόμενο απόκτησης δεύτερου παιδιού εμφανίστηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη, επισημαίνοντας ότι πως αν ερχόταν μία εγκυμοσύνη θα αποτελούσε προτεραιότητά της σε τέτοιο βαθμό που δεν θα δίσταζε να τα παρατήσει όλα, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η ηθοποιός και YouTuber παραχώρησε συνέντευξη στο Proudmama_podcast, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εμπειρία της μητρότητας, υπογραμμίζοντας ότι νιώθει έτοιμη να μεγαλώσει την οικογένειά της.

Σε περίπτωση που ένα δεύτερο παιδί έρθει στη ζωή της, τόνισε, θα ήταν διατεθειμένη να βάλει σε δεύτερο πλάνο κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στα παιδιά της.

«Αν έκανα δεύτερο παιδί, θα τα παρατούσα όλα, δεν με νοιάζει. Το σκέφτομαι τώρα μετά απ’ όλα αυτά τα χρόνια, πώς θα ήταν να έχω δύο παιδιά μέσα στο σπίτι. Θα ήθελα δεύτερο παιδί, νομίζω ότι είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο και εγώ και ο Λάζαρος και η Φαίδρα. Μου φαίνεται ότι τώρα είναι πιο εύκολο να το διαχειριστώ απ’ ότι κάποια χρόνια πριν που μου φαινότανε βουνό. Ίσως γιατί και το “5 minute mum” το βλέπω σαν παιδί μου. Οπότε είχα και αυτό να φροντίσω. Τώρα έχω κάπως πιο πολύ χρόνο να το σκεφτώ» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

