search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 10:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Γιάννης Ζουγανέλης: «​Οι γυναίκες πρέπει να αφήσετε πίσω οποιαδήποτε φαλλοκρατική και ανδροκρατική αντίληψη»

Στα βήματα της κόρης του, Ελεωνόρας στον θεατρικό χώρο αλλά και στα 45 χρόνια της κοινής πορείας με την σύζυγο του αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Ερωτηθείς αν η Ελεονώρα Ζουγανέλη ξεκινά μια καριέρα ηθοποιού, απαντά ότι είναι, ήδη, ηθοποιός έχοντας παίξεις σε σπουδαίες παραστάσεις.

«Η Ελεωνόρα είναι ηθοποιός, για όσους δεν το ξέρουν. Έχει παίξει σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Εθνικού θεάτρου, υποδυόμενη την Εντίθ Πιαφ. Έχει, επίσης, παίξει τη Μελίνα Μερκούρη στο Ηρώδειο, με την έγκριση του Χατζιδάκι -του εξαιρετικού φίλου μας, του γιου Χατζιδάκι, του Γιώργου. Και στο “Η εκατομμυριούχος” στο Παλλάς» είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη 45χρονη κοινή πορεία με τη σύζυγό του, ο ηθοποιός κάνει λόγο για μια σχέση γεμάτη αγάπη και σεβασμό.

«Με τη σύζυγό μου είμαστε 45 χρόνια μαζί. Αποδεχόμαστε ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. Σεβασμός και προχωράμε. Είναι μια καλή μάνα και σύντροφος. Είναι στήριγμα της Ελεωνόρας και πολλές φορές βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον επικοινωνίας και με εμένα, αλλά κυρίως με τη μάνα της, γιατί αλλιώς μπορούν να συνεννοηθούν δυο γυναίκες, περισσότερο από τους άνδρες. Η γυναίκα έχει τη μήτρα. Η γυναίκα προχωράει τη ζωή. Η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να προστατεύεται. Και οι γυναίκες πρέπει να πάρετε τα πά​νω σας, να απαιτήσετε τη ζωή σας και ​να αφήσετε πίσω την οποιαδήποτε φαλλοκρατική και ανδροκρατική αντίληψη» τόνισε.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3