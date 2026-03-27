Γιάννης Ζουγανέλης: «​Οι γυναίκες πρέπει να αφήσετε πίσω οποιαδήποτε φαλλοκρατική και ανδροκρατική αντίληψη»

Στα βήματα της κόρης του, Ελεωνόρας στον θεατρικό χώρο αλλά και στα 45 χρόνια της κοινής πορείας με την σύζυγο του αναφέρθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης σε συνέντευξή του στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Ερωτηθείς αν η Ελεονώρα Ζουγανέλη ξεκινά μια καριέρα ηθοποιού, απαντά ότι είναι, ήδη, ηθοποιός έχοντας παίξεις σε σπουδαίες παραστάσεις.

«Η Ελεωνόρα είναι ηθοποιός, για όσους δεν το ξέρουν. Έχει παίξει σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Εθνικού θεάτρου, υποδυόμενη την Εντίθ Πιαφ. Έχει, επίσης, παίξει τη Μελίνα Μερκούρη στο Ηρώδειο, με την έγκριση του Χατζιδάκι -του εξαιρετικού φίλου μας, του γιου Χατζιδάκι, του Γιώργου. Και στο “Η εκατομμυριούχος” στο Παλλάς» είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη 45χρονη κοινή πορεία με τη σύζυγό του, ο ηθοποιός κάνει λόγο για μια σχέση γεμάτη αγάπη και σεβασμό.

«Με τη σύζυγό μου είμαστε 45 χρόνια μαζί. Αποδεχόμαστε ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. Σεβασμός και προχωράμε. Είναι μια καλή μάνα και σύντροφος. Είναι στήριγμα της Ελεωνόρας και πολλές φορές βλέπω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον επικοινωνίας και με εμένα, αλλά κυρίως με τη μάνα της, γιατί αλλιώς μπορούν να συνεννοηθούν δυο γυναίκες, περισσότερο από τους άνδρες. Η γυναίκα έχει τη μήτρα. Η γυναίκα προχωράει τη ζωή. Η γυναίκα είναι αυτή που πρέπει να προστατεύεται. Και οι γυναίκες πρέπει να πάρετε τα πά​νω σας, να απαιτήσετε τη ζωή σας και ​να αφήσετε πίσω την οποιαδήποτε φαλλοκρατική και ανδροκρατική αντίληψη» τόνισε.

