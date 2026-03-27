Σίνθια Νίξον σε Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: «Δεν παύεις ποτέ να με εντυπωσιάζεις και να με εμπνέεις»

Στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ για τα γενέθλιά της ευχήθηκε η Σίνθια Νίξον μέσα από τα social media. εκφράζοντας την αγάπη αλλά και τον θαυμασμό που νιώθει για εκείνη μετά από χρόνια φιλίας που συνδέουν τις δυο ηθοποιούς.

«Χρόνια πολλά στην απίστευτη και πολύ αγαπημένη μου φίλη Σάρα Τζέσικα. Σαράντα επτά χρόνια και συνεχίζουμε. Όσο καλά κι αν σε γνωρίζω, δεν παύεις ποτέ να με εντυπωσιάζεις και να με εμπνέεις» έγραψε σε μια ανάρτηση που συνόδεψε με δυο φωτογραφίες τους.

Σημειώνεται ότο η επαγγελματική και φιλική σχέση των δύο γυναικών μετρά σχεδόν πενήντα χρόνια, αφού πριν συνεργαστούν για το «Sex and the City» είχαν συνυπάρξει καλλιτεχνικά στην ταινία του 1982 «My Body, My child».

