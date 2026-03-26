Kάιλι Τζένερ: Πουλάει την έπαυλή της για… 20 εκατ. δολάρια – Το «παλάτι» με τις ανέσεις που κόβουν την ανάσα

Την έπαυλή της, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, πουλάει η Κάιλι Τζένερ, επιστρατεύοντας τη βοήθεια των αστέρων της εκπομπής «Million Dollar Listing», Josh, Matt και Heather Altman.

Σύμφωνα με το TMZ, η Κάιλι αποχωρίζεται αυτή την κατοικία, στην οποία διέμενε όσο το νέο της σπίτι βρισκόταν υπό κατασκευή.

🏠 Kylie Jenner lists her Hidden Hills home for $20M with "Million Dollar Listing" stars!



— TMZ (@TMZ) March 26, 2026

Το ακίνητο βγαίνει στην αγορά για το εντυπωσιακό ποσό των 20.250.000 δολαρίων.

Τοποθετημένη σε έναν ήσυχο δρόμο, η έπαυλη σε στιλ θέρετρου διαθέτει 8 υπνοδωμάτια και 10 μπάνια, προσφέροντας πανοραμική θέα στην πόλη και το φυσικό τοπίο από ένα ιδιωτικό οικόπεδο. Σχεδιασμένο τόσο για την καθημερινότητα όσο και για ψυχαγωγία μεγάλης κλίμακας, το σπίτι προσφέρει ιδιωτικό κινηματογράφο, αίθουσα παιχνιδιών με wet bar, γραφείο στελεχών με τζάκι, γυμναστήριο και αίθουσα μασάζ.

Η πολυτελής κύρια σουίτα αποτελεί ένα πραγματικό καταφύγιο με καθιστικό, δύο υπερμεγέθη βεστιάρια, πέτρινο μπάνιο τύπου spa και ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στο γύρω τοπίο. Επίσης, μια ενσωματωμένη σουίτα ξενώνα με δική της είσοδο περιλαμβάνει υπνοδωμάτιο, μπάνιο, κουζινάκι, καθιστικό και αυλή.

Το συγκρότημα διαθέτει επίσης μια αστραφτερή πισίνα και spa, ένα ευρύχωρο αίθριο με εξωτερική κουζίνα, σαλόνι με τζάκι (fire pit), κυκλικό δρόμο εισόδου, γκαράζ έξι αυτοκινήτων και άφθονο χώρο στάθμευσης για τους καλεσμένους.

Αν έχετε πρόχειρα 20 εκατ. δολάρια μη διστάζετε, αξίζει το σπίτι…

