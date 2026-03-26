Περιπέτεια υγείας για τον Akyla – Το βίντεο με τον ορό στο χέρι

Δύσκολες στιγμές βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026, Akylas, αφού ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα υγείας, που αντιμετωπίζει μετά από ένα ταξίδι που έκανε στη Φινλανδία.

Ο ίδιος έκανε γνωστή την κατάστασή του μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, όπου εμφανίζεται με ορό στο χέρι. Όπως εξηγεί, λόγω της κατάστασης της υγείας του δεν μπορεί να μιλήσει, να φάει ή ακόμα και να πιει νερό.

Το μήνυμα στους fans του

Στο μήνυμα που συνόδευε το σχετικό βίντεο, ο Akylas έγραψε απευθυνόμενος στους fans του: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό!».

@akylas__ 👾🇬🇧Thank you so much for all your messages! I’ve been going through acute tonsillitis, which made it hard for me to speak, eat, and even drink water. Today I woke up feeling a bit better, and I truly wanted to say a big thank you again. You sent me so many messages and drawings, and it honestly made me smile. You’re here for me in both the good and the difficult moments, and I love you for that! 👾🇬🇷 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό! 👾🧡👾🧡🥹🧡👾🧡👾 ♬ original sound – Akylas

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Φινλανδία, όπου είχε βρεθεί για την προώθηση του τραγουδιού «Ferto», ο Akylas είχε περιγράψει την κατάσταση της υγείας του λέγοντας: «Είμαι με πυώδη αμυγδαλίτιδα. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φινλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα».

