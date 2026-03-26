ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:20
Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

Λεπτομέρειες για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς, στις αρχές Μαρτίου, έδωσε η Ριάνα, επισημαίνοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο ASAP Rocky σώθηκαν την τελευταία στιγμή από τους πυροβολισμούς.

Όπως κατέθεσε στις Αρχές, η τραγουδίστρια βρισκόταν μέσα σε ένα τρέιλερ στον χώρο της έπαυλής της, όταν άκουσε «δέκα δυνατούς μεταλλικούς κρότους», υπογραμμίζοντας ότι αρχικά δεν κατάλαβε τι ήταν. Όταν κοίταξε έξω – επισημαίνει- συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς και ότι το τρέιλερ βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή πυρός.

Τότε η τραγουδίστρια έσπευσε να ξυπνήσει τον σύντροφό της, ASAP Rocky, φωνάζοντάς του «μας πυροβολούν» ενώ για να προστατευτούν, τον έριξε στο πάτωμα, πέφτοντας παράλληλα και η ίδια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, η ίδια ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί απειλές θανάτου μέσω social media, χωρίς ωστόσο να συνδέει κάποιο πρόσφατο περιστατικό με την επίθεση.

Από την πλευρά του, ο A$AP Rocky φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε στο παρελθόν πρόβλημα με γυναίκα stalker, δίνοντας μάλιστα και φωτογραφία της.

Όπως έγινε γνωστό, την ώρα της επίθεσης, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα τρία παιδιά του ζευγαριού μαζί με τη μητέρα της Ριάνα και μέλη του προσωπικού.

Ως δράστιδα φέρεται η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ, η οποία κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο κατά της έπαυλης, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 10 για επίθεση με όπλο και τρεις για πυροβολισμούς σε κατοικημένο χώρο.

Η κατηγορούμενη ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε αθώα, ωστόσο σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

