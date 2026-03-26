Ουγγαρέζος για Τσουρό: «Η εκπομπή του έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα τηλεθέασης, μιλάμε για διασυρμό – Κάποιος πρέπει να τραβήξει την πρίζα» (Video)

Το τηλεοπτικό μέλλον του Κώστα Τσουρού και της εκπομπής του στον ΣΚΑΪ σχολίασαν το πρωί της Πέμπτης (26/3) η Φαίη Σκορδά και οι συνεργάτες της, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να κατακεραυνώνει την επιλογή του σταθμού να κρατήσει την εκπομπή «Το ‘Χουμε» στον αέρα, παρά τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει.

«Εγώ το μόνο που θα έβλεπα για τον Κώστα του χρόνου στον ΣΚΑΪ είναι αν συνέχιζαν το “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”, θα ήταν μία πολύ καλή επιλογή. Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Δεν είμαι διευθυντής προγράμματος, λέω τη μπαρούφα μου αλλά η εκπομπή του έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα τηλεθέασης, μιλάμε για διασυρμό, άσσος κάθε μέρα. Αυτό δεν κάνει καλό ούτε στον Κώστα ούτε στον συνεργάτες του. Κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση και να τραβήξει την πρίζα» είπε χαρακτηριστικά στην αιχμηρή του τοποθέτηση.

«Πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη σεζόν. Αν ευτελίζεσαι και του χρόνου μείνεις χωρίς δουλειά, επειδή σε έχουν ταυτίσει με ένα 0,8%… Είναι επιλογή του Κώστα, πρέπει να πει ότι για λόγους επαγγελματικής αξιοπρέπειας σταματάω. Αυτή τη στιγμή ως brand name και ως εκπομπή ο Κώστας ευτελίζεται. Εσείς λέτε ότι είναι ηρωική στάση. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει έστω και για 5 λεπτά να μείνει στον αέρα και να έχει τηλεοπτική εκπομπή. Σε ένα project που κάνει 0,8% όσοι εργάζονται ευτελίζονται. Ας μην βάζουμε μπροστά τον προσωπικό μας εγωισμό, το θέμα είναι τι τηλεθέαση κάνεις», κατέληξε στον “λάβρο” σχολιασμό του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Διαβάστε επίσης:

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος σχεδιάζουν να έρθουν μετα τον γάμο τους

Παίκτης σε σόου στη Βουλγαρία ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά και αποθεώθηκε (Videos)





