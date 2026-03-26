Παίκτης σε σόου στη Βουλγαρία ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά και αποθεώθηκε (Videos)

Τον Βασίλη Καρρά ενσάρκωσε παίκτης στο πρόσφατο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar στη Βουλγαρία, τραγουδώντας το κομμάτι του «Φαινόμενο» με μεγάλη επιτυχία.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ο παίκτης αποθεώθηκε καθώς εκτός από τη μεταμφίεση που ήταν επιτυχημένη, κατάφερε να πλησιάσει τον αείμνηστο Έλληνα τραγουδιστή και στη φωνή.

Μετά τα αποθεωτικά σχόλια στο διαδίκτυο, ο παίκτης του Your Face Sounds Familiar ανέβασε βίντεο για να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στήριξή του, χωρίς να έχει αλλάξει την εμφάνισή του.

«Καλησπέρα και καλή βραδιά» ακούγεται να λέει, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση με την οποία ο Βασίλης Καρράς ξεκινούσε τις εμφανίσεις του…

