Χάρις Αλεξίου για την περίοδο που ένιωσε ότι «έχασε» τη φωνή της – «Ο γιατρός μου είπε ότι είναι ψυχολογικό» (Videos)

Για την περίοδο που ένιωσε πως «έχασε» τη φωνή της μίλησε η Χάρις Αλεξίου, αποκαλύπτοντας ότι πήγε σε Γάλλο γιατρό ο οποίος της είπε πως το πρόβλημα ήταν ψυχολογικό, καθώς -όπως χαρακτηριστικά της ανέφερε- «είχε τις χορδές μίας 18χρονης».

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», η ερμηνεύτρια αναφέθηκε στη σπουδαία πορεία της επισημαίνοντας ότι δεν είχε καν ονειρευτεί όλα όσα έζησε, νιώθοντας πολύ τυχερή τόσο για την επαγγελματική της πορεία όσο και την προσωπική της ζωή.

«Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι φοβερό. Είπα “δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει” και μου λέει “α ρε φύγε από εδώ, ψυχολογικό είναι, δεν θες κι γι’ αυτό”. Πάω σε έναν Γάλλο γιατρό, μου λέει “εγώ δεν βλέπω τίποτα στον λαιμό σας, έχετε τις χορδές μιας 18χρονης, μήπως είναι ψυχολογικό;”. Λέω “καλέ εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά τραγουδούσαμε τόσο καλά, τώρα θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά; Εγώ με αυτά μεγάλωσα; Ξέρετε κανέναν τραγουδιστή που να είναι με τα καλά του;”» είπε μεταξύ άλλων.

«Δεν ξέρω αν έκανα όνειρα που να έχουν σχέση με το τραγούδι ή με αυτό που κάνω τώρα στο θέατρο. Άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές. Από παιδάκι 8 χρονών ήρθα στην Αθήνα με την οικογένειά μου ή μετά που χάσαμε τον μπαμπά μου και άρχισε η πιο σκληρή ζωή της επιβίωσης… Γιατί φύγαμε από ένα αγροτικό περιβάλλον που ο μπαμπάς με αυτό ασχολούνταν και ήρθαμε εδώ και βγήκε η μάνα μου, που δεν είχε δουλέψει ποτέ στη ζωή της, να μας συντηρήσει. Μέχρι που κατάφερε και έχτισε ξανά ζωή. Δίπλα σε αυτή, έμαθα κι εγώ. “Πρέπει να δουλέψουμε”. Αυτό έμαθα» πρόσθεσε.

«Δεν αισθάνθηκα ποτέ φτωχή γιατί ήταν όλοι φτωχοί. Σκεφτόμουν ότι πρέπει κι εγώ να δουλέψω, να έχω ένα ωραίο σπίτι, να παντρευτώ ένα ωραίο παλικάρι, να κάνω παιδιά. Ήμουν τυχερή γιατί και το ωραίο παλικάρι βρήκα και το παντρεύτηκα και η επιτυχία ήρθε νωρίς και μάνα έγινα και προκοπή έκανα. Δοξάζω τον Θεό γιατί κέρδισα πολλά περισσότερα από αυτά που θα τολμούσα να ονειρευτώ» κατέληξε.

