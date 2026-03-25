Χάρις Αλεξίου: «Λατρεύω τον ΛΕΞ – Εγώ του ζήτησα να συνεργαστούμε» (Video)

Η Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» και, μεταξύ άλλων, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τη συνεργασία της με τον ΛΕΞ, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από τη γνωριμία τους.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας μάλιστα πως η ίδια έκανε το πρώτο βήμα για να βρεθούν μαζί στο στούντιο.

Όπως εξήγησε η ίδια, όλα ξεκίνησαν από δική της πρωτοβουλία:

«Εγώ τον ζήτησα τον ΛΕΞ και χάρηκα πάρα πολύ. Του είπα: “Έχω γράψει ένα τραγούδι που θέλω να στο στείλω να το ακούσεις, μήπως θες και εσύ να γράψεις κάτι απάνω και να το κάνουμε παρέα”».

Ο γνωστός ράπερ άκουσε το κομμάτι που του έστειλε, αλλά και το τραγούδι της «Μεγάλωσα», και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική και γεμάτη σεβασμό, κερδίζοντάς την αμέσως.

«Μου λέει: “Κυρία Χαρά” –Χαρά με λέει– “δεν ήξερα ότι έχετε κάνει κι αυτό, αλλά σας αγαπάω πολύ και σας αγαπάει και η μαμά μου πολύ”», αποκάλυψε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Τον ΛΕΞ τον λατρεύω».

