Πασχάλης: Ξεσπά μπροστά στην κάμερα – «Έχει παρατραβήξει το πράγμα, φτάνει!» (Video)

Στην πολυσυζητημένη υπόθεση με την αναγνώριση του παιδιού που απέκτησε ο Πασχάλης από την εξωσυζυγική του σχέση αναφέρθηκαν η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της στο Happy Day.

Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή, ο τραγουδιστής ερωτηθείς για τον αιχμηρό σχολιασμό που έκανε σχετικά, ο Νίκος Συρίγος μέσα από το “Χαμογέλα και Πάλι”, ξεσπά μπροστά στην κάμερα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα.

«Δεν μιλάω καθόλου για το θέμα, άντε γιατί έχει παρατραβήξει το πράγμα! Φτάνει!» είπε χωρίς να κρύβει τον εκνευρισμό του.

«Ο Νίκος Συρίγος τα ‘πε λίγο πιο έντονα αλλά επί της ουσίας είπε αυτό που κι εγώ είχα νιώσει, ότι όταν εμπλέκεται ένα παιδί πρέπει να ‘σαι λίγο πιο προσεκτικός στο πώς λες και στο τι λες, γιατί αυτό το παιδί δεν επέλεξε να γεννηθεί ως ένα παιδί που προήλθε από ένα στιγμιαίο λάθος, όπως είχε ο ίδιος ονομάσει αυτή τη σχέση» είπε από την πλευρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Απλά θέλω να σας πω το εξής και να βάλω ένα λιθαράκι στο ρεπορτάζ. Εγώ εκείνη την ημέρα που έκανα αυτή την τοποθέτηση -λίγο πιο ήρεμα από τον Νίκο, αλλά επί της ουσίας η άποψή μας ήταν ταυτόσημη- με πήρε ο Πασχάλης τηλέφωνο και μιλήσαμε. Και μου εξήγησε ότι, για να μπαίνει στη διαδικασία να αμφισβητήσει δημόσια κάποια πράγματα, έχει κάποια στοιχεία. Θέλησε να μου πει κάποια πράγματα, κάναμε μία πολύ μακρόσυρτη κουβέντα, μιλούσαμε ένα μισάωρο επί της ουσίας και μου ανέλυσε κάποια πράγματα που δεν μπορώ να πω τηλεοπτικά. Εγώ εκεί επέμενα και του ‘πα, “όπως και να ‘χει, καταλαβαίνω αυτό που λες”. Ο ίδιος νιώθει ότι είναι θύμα μιας σκευωρίας, μιας πλεκτάνης» πρόσθεσε.

«Εγώ αυτό που του είπα και συμφώνησε είναι πως ό,τι και να ‘ναι αυτό το παιδί, είτε είναι δικό του, είτε δεν είναι όπως υποστηρίζει παρά τη δικαστική απόφαση, δεν φταίει που γεννήθηκε σ’ όλο αυτό το αμφισβητούμενο καθεστώς. Και αυτό είναι που πρέπει όλοι να ‘χουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν μπορώ να πω πολλά, δεν έχω ούτε τη δικογραφία ούτε τίποτα, με όρκισε να μη μιλήσω» κατέληξε.

