Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: Όταν μας είδα σε πρωτοσέλιδο περιοδικού έπαθα σοκ

Για την αντίδρασή του όταν είδε πρώτη φορά τον εαυτό του με τη Βάσω Λασκαράκη σε πρωτοσέλιδο περιοδικού, μίλησε ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο σεφ στο «The 2Night Show», ο σύζυγος της Βάσως Λασκαράκη εξήγησε ότι στην αρχή του δεσμού τους δεν μπορούσε να αντιληφθεί πώς λειτουργεί η δημοσιότητα, καθώς ήταν εκτός του κόσμου της σόουμπιζ.

Όπως ανέφερε ο Λευτέρης Σουλτάτος, η ηθοποιός τον είχε ενημερώσει για τους παπαράτσι, και πως ήταν πιθανό κάποια στιγμή να φωτογραφηθούν σε έξοδο εν αγνοία τους.

Περιγράφοντας την αντίδρασή του, όταν είδε πρώτη φορά τον εαυτό του με τη Βάσω Λασκαράκη σε εξώφυλλο περιοδικού, ο Λευτέρης Σουλτάτος σχολίασε: «Την κορόιδευα, της έλεγα “ποια είσαι; Η Βουγιουκλάκη είσαι για να ασχολούνται μαζί σου; Μου έλεγε ότι άμα μας δουν μαζί μπορεί να μας βγάλουν φωτογραφία».

«Όταν μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω, έπαθα σοκ. Ήμουν Χαλκιδική και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσω και μου λέει: “Μην ταραχτείς, είμαστε πρωτοσέλιδο σε ένα περιοδικό”. Εγώ δεν το πίστευα, νόμιζα ότι έκανε πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία, έκανα να βγω από το σπίτι μου μια εβδομάδα. Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα. Όταν έχεις παιδιά, δεν θες να πάνε στο περίπτερο να δουν τη φάτσα σου. Δεν ήξερε κανένας για τη σχέση, δεν είχα ενημερώσει», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Αλεξανδρής: Σκέφτομαι πολύ συχνά να γίνω ταξιτζής ή οδηγός φορτηγού (video)

Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ αναβιώνουν το θρυλικό «Like a virgin» 40 χρόνια μετά (Video)

Μπραντ Πιτ: «10 χρόνια αντιπαράθεσης είναι αρκετά» – Συμβιβασμό με την Αντζελίνα Τζολί επιθυμεί ο ηθοποιός



