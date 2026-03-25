ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 11:32
25.03.2026 09:38

Λευτέρης Σουλτάτος για Βάσω Λασκαράκη: Όταν μας είδα σε πρωτοσέλιδο περιοδικού έπαθα σοκ

laskaraki_soultatos

Για την αντίδρασή του όταν είδε πρώτη φορά τον εαυτό του με τη Βάσω Λασκαράκη σε πρωτοσέλιδο περιοδικού, μίλησε ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο σεφ στο «The 2Night Show», ο σύζυγος της Βάσως Λασκαράκη εξήγησε ότι στην αρχή του δεσμού τους δεν μπορούσε να αντιληφθεί πώς λειτουργεί η δημοσιότητα, καθώς ήταν εκτός του κόσμου της σόουμπιζ.

Όπως ανέφερε ο Λευτέρης Σουλτάτος, η ηθοποιός τον είχε ενημερώσει για τους παπαράτσι, και πως ήταν πιθανό κάποια στιγμή να φωτογραφηθούν σε έξοδο εν αγνοία τους.

Περιγράφοντας την αντίδρασή του, όταν είδε πρώτη φορά τον εαυτό του με τη Βάσω Λασκαράκη σε εξώφυλλο περιοδικού, ο Λευτέρης Σουλτάτος σχολίασε: «Την κορόιδευα, της έλεγα “ποια είσαι; Η Βουγιουκλάκη είσαι για να ασχολούνται μαζί σου; Μου έλεγε ότι άμα μας δουν μαζί μπορεί να μας βγάλουν φωτογραφία».

«Όταν μας είδα για πρώτη φορά σε πρωτοσέλιδο με τη Βάσω, έπαθα σοκ. Ήμουν Χαλκιδική και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσω και μου λέει: “Μην ταραχτείς, είμαστε πρωτοσέλιδο σε ένα περιοδικό”. Εγώ δεν το πίστευα, νόμιζα ότι έκανε πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία, έκανα να βγω από το σπίτι μου μια εβδομάδα. Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα. Όταν έχεις παιδιά, δεν θες να πάνε στο περίπτερο να δουν τη φάτσα σου. Δεν ήξερε κανένας για τη σχέση, δεν είχα ενημερώσει», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Αλεξανδρής: Σκέφτομαι πολύ συχνά να γίνω ταξιτζής ή οδηγός φορτηγού (video)

Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ αναβιώνουν το θρυλικό «Like a virgin» 40 χρόνια μετά (Video)

Μπραντ Πιτ: «10 χρόνια αντιπαράθεσης είναι αρκετά» – Συμβιβασμό με την Αντζελίνα Τζολί επιθυμεί ο ηθοποιός

google_news_icon

LAGARDE-1-EKT-1-NE2W
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: H ΕΚΤ έχει φάσμα επιλογών απέναντι στο ενεργειακό σοκ – Δεν θα παραλύσει από δισταγμό

copa-africa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa

parelasi-4
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Σε εξέλιξη η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και τη Θεσσαλονίκη

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν έλαβε την πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός -Live οι εξελίξεις

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

Kaxlas
ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

Donald-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ ενδέχεται να μην μπορεί να κάνει πίσω στο Ιράν - ακόμα κι αν το θέλει

fuel-pass_2403_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

ipovrixio-kalodio_0610_1920-1080_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός Κόλπος: Τι θα συμβεί εάν το Ιράν κόψει τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών - Ένας πόλεμος δίχως όρια

LAGARDE-1-EKT-1-NE2W
copa-africa
parelasi-4
