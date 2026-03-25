Δημήτρης Αλεξανδρής: Σκέφτομαι πολύ συχνά να γίνω ταξιτζής ή οδηγός φορτηγού (video)

Οδηγός ταξί ή φορτηγού θα μπορούσε να ήταν ο Δημήτρης Αλεξανδρής, στην περίπτωση που δεν ακολουθούσε τον δρόμο της υποκριτικής.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης (24/3) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός ανέφερε ότι εκτός από το επάγγελμα της υποκριτικής, την οποία έχει σπουδάσει, δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να εργάζεται σε άλλον επαγγελματικό χώρο εκτός από το να είναι οδηγός.

«Το σκέφτομαι πολύ συχνά το να γίνω ταξιτζής. Ήθελα να το κάνω γιατί είμαι τόσο άχρηστος, που δεν θα μπορούσα να κάνω… Όχι ότι είναι άχρηστοι οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν, συγγνώμη, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Δουλεύοντας σε αυτή τη δουλειά, εγώ δεν έχω σπουδάσει κάτι άλλο και ήταν το μόνο που θα μπορούσα να κάνω και σκέφτηκα ότι τουλάχιστον θα είμαι ικανός σε ένα επίπεδο», εξήγησε ο Δημήτρης Αλεξανδρής.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός δήλωσε ότι και η δουλειά του ναυτικού θα του ταίριαζε και ενδεχομένως να την επέλεγε εάν δεν υπήρχε ηλικιακό όριο.

«Βέβαια τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είμαι πολύ καλός και να δουλεύω φορτηγό, να πηγαίνω ταξίδια. Πιστεύω ότι και αυτό θα μπορούσα να το κάνω και αυτό δεν έχει και όριο ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή σκεφτόμουν να γίνω και ναυτικός, αλλά αυτό έχει ένα όριο ηλικίας. Δεν έχω πρόβλημα να μείνω μόνος. Όταν τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ από όλες τις απόψεις, πρέπει οι άνθρωποι να βρίσκουμε ευχαρίστηση και σε άλλα πράγματα. Και όταν σταματάει η δουλειά μας να μας δίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να βρούμε και έναν τρόπο να διαχειριστούμε και τη ζωή μας στο πρακτικό κομμάτι», τόνισε ο ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

