ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 22:20
Tο Ποντίκι Web

24.03.2026 21:21

Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ αναβιώνουν το θρυλικό «Like a virgin» 40 χρόνια μετά (Video)

24.03.2026 21:21
garner-madonna

Στη Βενετία βρέθηκαν η Μαντόνα και η ηθοποιός Τζούλια Γκάρνερ, με τις δύο τους να καταγράφονται στη διάρκεια μιας βόλτας τους με γόνδολα στα φημισμένα κανάλια της πόλης, να αναβιώνουν το «Like a virgin», ξυπνώντας μνήμες από το μακρινό παρελθόν και τη «χρυσή» εποχή της ποπ μουσικής.

Η «βασίλισσα της ποπ», μαζί με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Weapons, καταγράφηκαν σε βίντεο να τραγουδούν το ρεφρέν της μεγάλης επιτυχίας του 1984, σε μια εικόνα που παραπέμπει ευθέως στο ιστορικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού, το οποίο είχε γυριστεί στην ίδια ιταλική πόλη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα.

Στη λεζάντα της κοινής τους δημοσίευσης στο Instagram, η Μαντόνα έγραψε: «Like A virgin… ξανά και ξανά». Στο βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση, οι δύο γυναίκες φαίνονται να απολαμβάνουν τη βόλτα στα γραφικά κανάλια, φορώντας καπέλα.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει το περιοδικό People, η Γκάρνερ εξακολουθεί από το 2022 να θεωρείται η επικρατέστερη επιλογή για να ενσαρκώσει τη Μαντόνα στο επερχόμενο βιογραφικό της εγχείρημα.

google_news_icon

dina
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Αναγκάστηκα να καθίσω στις θέσεις των κατηγορούμενων» – Η μαρτυρία της Ντίνας Μαγδαλιανίδη

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου

Bill-Cosby
ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό σερβιτόρας το 1972 ο Μπιλ Κόσμπι, θα πληρώσει αποζημίωση 60 εκατ.

antarctica
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Ανταρκτική σε τροχιά ταχείας υπερθέρμανσης: Σενάρια-σοκ για τη στάθμη της θάλασσας και τα πολικά οικοσυστήματα

venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

kalxas 2 new
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις με πυραύλους 4 κεφαλών στο Τελ Αβίβ - Φονικοί βομβαρδισμοί στη Βηρυτό, δεκάδες νεκροί στο Ιράκ - Όλες οι εξελίξεις

ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 22:17
dina
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Αναγκάστηκα να καθίσω στις θέσεις των κατηγορούμενων» – Η μαρτυρία της Ντίνας Μαγδαλιανίδη

mo salax liverpool – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον ελληνικό λαό αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας του Μαξίμου

