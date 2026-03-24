Μαντόνα και Τζούλια Γκάρνερ αναβιώνουν το θρυλικό «Like a virgin» 40 χρόνια μετά (Video)

Στη Βενετία βρέθηκαν η Μαντόνα και η ηθοποιός Τζούλια Γκάρνερ, με τις δύο τους να καταγράφονται στη διάρκεια μιας βόλτας τους με γόνδολα στα φημισμένα κανάλια της πόλης, να αναβιώνουν το «Like a virgin», ξυπνώντας μνήμες από το μακρινό παρελθόν και τη «χρυσή» εποχή της ποπ μουσικής.

Η «βασίλισσα της ποπ», μαζί με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Weapons, καταγράφηκαν σε βίντεο να τραγουδούν το ρεφρέν της μεγάλης επιτυχίας του 1984, σε μια εικόνα που παραπέμπει ευθέως στο ιστορικό βιντεοκλίπ του τραγουδιού, το οποίο είχε γυριστεί στην ίδια ιταλική πόλη σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα.

Στη λεζάντα της κοινής τους δημοσίευσης στο Instagram, η Μαντόνα έγραψε: «Like A virgin… ξανά και ξανά». Στο βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση, οι δύο γυναίκες φαίνονται να απολαμβάνουν τη βόλτα στα γραφικά κανάλια, φορώντας καπέλα.

Σημειώνεται ότι, όπως αναφέρει το περιοδικό People, η Γκάρνερ εξακολουθεί από το 2022 να θεωρείται η επικρατέστερη επιλογή για να ενσαρκώσει τη Μαντόνα στο επερχόμενο βιογραφικό της εγχείρημα.

