Ιωάννα Τούνη: «Η μισή Ελλάδα με αγαπά και η άλλη μισή με μισεί γιατί δεν έχει αυτά που έχω» (Video)

Τα… κατορθώματά της απαρίθμησε στη νέα της ανάρτηση η Ιωάννα Τούνη, δηλώνοντας περήφανη που στα 32 της χρόνια -όπως λέει- η μισή Ελλάδα την αγαπά και η άλλη μισή τη μισεί γιατί δεν έχει καταφέρει τα αντίστοιχα…

Σε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η influencer εμφανίζεται να χορεύει, παρουσιάζοντας, παράλληλα, τα επιτεύγματά της τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο.

«Πώς νιώθεις στα 32 όταν: Έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου. Μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου. Έχεις έναν υπέροχο σύντροφο. Οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια. Γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου. Έχεις τη δική σου πετυχημένη εταιρία ρούχων. Ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects. Κάνεις επενδύσεις στα real estate λες και παίζεις monopoly. Δεν σε νοιάζει καν o τραπεζικός λογαριασμός σου. Η μισή Ελλάδα σε αγαπάει. Η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω» αναφέρει στο βίντεο.

«Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το πιο αγαπητό, αλλά παράλληλα μισητό άτομο στα social;» έγραψε στη λεζάντα.

