ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:32
Μόνικα Μπελούτσι: Φωτογραφήθηκε με την 15χρονη κόρη της για την ιταλική Vogue (Photos)

Για την ιταλική Vogue φωτογραφήθηκε η Μόνικα Μπελούτσι και με την μικρότερη κόρη της Λεονί Κασέλ, σε μια φωτογράφιση με στοιχεία υψηλής μόδας.

Η 61χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές στον φακό μαζί με τη 15χρονη κόρη της, σε μια ενότητα της  Vogue Italia που αναδεικνύει τόσο την αισθητική της μόδας όσο και τον δεσμό μητέρας – κόρης.

Στις εικόνες, η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα γκρι πουλόβερ, συνδυασμένο σε μερικές λήψεις με ποδιά, ενώ το σύνολο αποπνέει μια αίσθηση πολυτέλειας, διατηρώντας παράλληλα μια πιο χαλαρή, καθημερινή κομψότητα. Η Λεονί Κασέλ πόζαρε με ένα πιο casual outfit, τόσο μόνη όσο και μαζί με τη μητέρα της.

Σημειώνεται ότι η Μόνικα Μπελούτσι έχει αποκτήσει δύο κόρες με τον Γάλλο ηθοποιό Βενσάν Κασέλ: την Ντέβα Κασέλ, που γεννήθηκε το 2004, και τη Λεονί Κασέλ, που γεννήθηκε το 2010. Το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο από το 1999 έως το 2013, διατηρώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

