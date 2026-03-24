Κατιάνα Μπαλανίκα για Γιώργο Μαρίνο – «Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε» (Video)

Στην τιμητική εκδήλωση για την Ελένη Ράντου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Αιγυπτιωτών Ελλήνων, για την προσφορά της στο θέατρο παραβρέθηκε η Κατιάνα Μπαλανίκα, το βράδυ της Δευτέρας (23/3).

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαρίνου που υπήρξε κατά το παρελθόν σύντροφός της.

Η Κάτια Μπαλανίκα τόνισε ότι ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής της, ένας άνθρωπος με τον οποίο αγαπήθηκε πολύ και από τον οποίο η ίδια έμαθε πολλά. Ωστόσο, οι δυο τους είχαν πάψει να έχουν επαφές, κυρίως από τότε που ο Γιώργος Μαρίνος αποφάσισε να απομονωθεί από όλους.

«Ο Γιώργος ήταν σύμβολο για την εποχή του και δεν θα υπάρξει άλλος. Ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά εντάξει, τελείωσε, πέρασε. Δεν μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε επαφή με κανέναν από εμάς. Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν και αγαπηθήκαμε πολύ. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει ότι έχει πρόβλημα υγείας. Το συνειδητοποιήσαμε μετά, όταν κλείστηκε και νομίζαμε ότι δεν ήθελε να έχει επαφή με κανέναν μας. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέραμε. Δεν είχαμε καμία επαφή. Όταν κάποιος αποσύρεται και δεν θέλει, δεν επιμένεις» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

