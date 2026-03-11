Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο Γιώργος Μαρίνος, με τον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο να αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς και αντισυμβατικούς δημιουργούς του.

Με το ιδιαίτερο χιούμορ του, τις καυστικές ατάκες, τις μιμήσεις και τις ανατρεπτικές παραστάσεις του, ο Γιώργος Μαρίνος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής ή ηθοποιός, αλλά ένας performer που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κοινό αντιλαμβανόταν το ζωντανό θέαμα.

Γεννηθείς το 1939, υπήρξε από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα, ενώ ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός στο κοινό.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στον Βοτανικό, στην Αθήνα με τον ίδιο να μεγαλώνει με τη μητέρα του, καθώς οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μόλις ενός έτους. Ο πατέρας του έλειπε από την παιδική του ηλικία, καθώς ήταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Όπως είχε εξομολογηθεί, τον είδε για πρώτη φορά, όταν ήταν 12 χρόνων.

Παρά το γεγονός ότι οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, ο Γιώργος Μαρίνος, ανήλικος ακόμη, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ το 1962 -δευτεροετής στο Εθνικό- έπαιξε στην Οδό ονείρων του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος» και έκτοτε, ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στο θέατρο, αλλά και τις μπουάτ της εποχής.

Παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές εμφανίσεις και στο σινεμά, όπως στην ταινία του Ίωνα Νταϊφά «Ο τρίτος δρόμος», με πρωταγωνίστρια τη Μάρω Κοντού, ενώ συνδύσασε την υποκριτική με το τραγούδι, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα διαφορετικό είδος διασκέδασης που αποτελούνταν από πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας. Ήταν ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες του και τις μοναδικές μιμήσεις του προκαλούσε γέλιο, σατιρίζοντας τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Γιώργος Μαρίνος εργάσθηκε επί σειρά ετών σε διάφορες μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του, ενώ έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ έχουν καταγραφεί και λίγες κινηματογραφικές του εμφανίσεις.

Στην προσωπική του ζωή, ωστόσο, υπήρξε ιδιαίτερα μοναχικός. Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ζώντας στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, ενώ -όπως έχει γίνει γνωστό- αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

