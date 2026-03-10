search
10.03.2026 20:52

Mε καρκίνο διαγνώστηκε ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Σύντομα θα με δείτε καραφλό – Θα βγούμε δυνατοί»

10.03.2026 20:52
aerakis karkinos video – new

Μια αποκάλυψη για την υγεία του έκανε ο Γιάννης Αεράκης, καθώς, όπως μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μέσα από ένα βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, διαγνώστηκε με καρκίνο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, σύντομα ξεκινά τον κύκλο των χημειοθεραπειών, και δηλώνει αισιόδοξος ότι θα βγει νικητής από τη μάχη που θα δώσει.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω στο νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες, αδέλφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό.Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε…

Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη. Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιματικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Το πρωί της 10ης Μαρτίου δημοσίευσε επίσης ένα story μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο κάνει το σήμα της νίκης.

Το προφίλ του στο Instagram έχει κατακλυστεί από μηνύματα αγάπης, με χιλιάδες θαυμαστές να αφήνουν σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις του.

Διαβάστε επίσης:

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθια τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της 

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε τρεις μαθητές Γυμνασίου, που κατασκεύασαν και πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό σε προαύλιο σχολείου

Δούκας: Έτοιμο τον Μάιο του 2027 το γήπεδο του Παναθηναϊκού


