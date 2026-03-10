Δούκας: Έτοιμο τον Μάιο του 2027 το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία κατασκευής του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, εκτιμώντας ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2027.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόοδο του project της «Διπλής Ανάπλασης», δίνοντας διευκρινίσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τις απαλλοτριώσεις στην περιοχή.

Όπως τόνισε, οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν δεν επηρεάζουν την κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου, η οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– εξελίσσεται κανονικά.

Οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το εξής, ότι το έργο της Διπλής Ανάπλασης δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του κ. Μπακογιάννη, ούτε κανενός. Είναι μία ιστορία που αφορά την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Έχει μεγάλη αξία να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν το κάνει ο κ. Μπακογιάννης, ενώ ξεκίνησε και υπέγραψε. Ο ίδιος ξεκίνησε το έργο της Διπλής Ανάπλασης. Ξαφνικά, επειδή οι Δημότες της Αθήνας έκαναν μία επιλογή, άρχισε να κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει μια άλλη εικόνα, αλλά δημιουργεί έτσι πρόβλημα στο έργο της Διπλής Ανάπλασης. Χθες μας έλεγε για τα λεγόμενα συνοδευτικά έργα, που είναι οι δρόμοι, τα αντιπλημμυρικά έργα και το πράσινο. Ο ίδιος έπρεπε να γνωρίζει ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο.

Υπάρχουν απίστευτες απαλλοτριώσεις που γίνονται στο σημείο, σε ιδιώτες. Θέλω να είμαι δίκαιος και προσεκτικός. Υπάρχει ένα Προεδρικό Διάταγμα του Ελαιώνα του ‘95 και ταλαιπωρούμαστε 30 χρόνια. Επέλεξε ο κ. Μπακογιάννης να κάνει διμερώς διαπραγματεύσεις και να πηγαίνει σε κάθε ιδιώτη και να λέει θέλω το οικόπεδο. Είχε μία μεγάλη δυσκολία σε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε ένα άλλο μοντέλο, σε συνεργασία και με την κυβέρνηση. Το περίφημο 7Α. Το παίρνουμε με απαλλοτρίωση το 70% της αξίας και αν θες πας στο δικαστήριο και το παίρνεις. Η τιμή βγαίνει από το δικαστήριο. Το δικαστήριο δυστυχώς άργησε. Για αυτό και ολοκληρώθηκαν τώρα όλες οι απαλλοτριώσεις.

Τα μέτωπα δεν είναι για το γήπεδο, το γήπεδο προχωράει, και γενικά τα τρία γήπεδα προχωράνε. Τα μέτωπα είναι τα συνοδευτικά έργα. Τρέχουμε σαν τρελοί. Το έργο θα γίνει, αλλά όχι με καταστροφολογία. Και εγώ κάνω κριτική στην κυβέρνηση, είμαι διαφοροποιημένος, αλλά είναι εμβληματικό έργο για μια ζωή. Είναι έργο για την Αθήνα, του Παναθηναϊκού και των πολιτών. Καθυστέρησαν πολύ αυτά τα έργα. Θα γίνουν τα έργα. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν μπει οι μπουλντόζες για τον Ερασιτέχνη, έχουν ξεκινήσει οι χωματουργικές εργασίες, είναι έτοιμο το σκάμμα. Θα γίνει ο διαγωνισμός, θα υπάρχει εκεί ανάδοχος εταιρεία. Θα είναι πολύ γρήγορη διαδικασία, διότι είναι ιδιωτικό έργο, δηλαδή τράπεζα και θα το δούμε και αυτό να σηκώνεται. Το γήπεδο είναι για τον Μάιο του 2027, οι άνθρωποι μάς λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

