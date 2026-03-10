Ο Αντετοκούνμπο ανάμεσα στους πρώτους 20 που θα τιμηθούν με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας (photos/video)

Τα ονόματα των πρώτων προσωπικοτήτων που τιμώνται με το νέο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας (European Order of Merit) ανακοίνωσε σήμερα στο Στρασβούργο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο έλληνας σταρ του μπάσκετ, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Honoured to announce the first appointments to the European Order of Merit.



These Europeans embody the remarkable diversity of excellence and commitment that drives Europe forward and strengthens its standing across the world.



Their extraordinary achievements remind us that… pic.twitter.com/gTZfS2Agqi March 10, 2026

Η νέα αυτή ευρωπαϊκή διάκριση δημιουργήθηκε για να τιμά πρόσωπα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, καθώς και στην προώθηση και υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών. Όπως δήλωσε η Ρ. Μέτσολα, «η Ευρώπη χτιζόταν πάντα από ανθρώπους που γεφύρωσαν διαφορές, έσπασαν εμπόδια, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην ήπειρό μας».

Οι πρώτοι βραβευθέντες επιλέχθηκαν από επιτροπή αποτελούμενη από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αντιπροέδρους Σοφί Βιλμέζ και Εύα Κόπαξ, καθώς και από τους Μισέλ Μπαρνιέ, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Ζοζέπ Μπορέλ και Ενρίκο Λέτα. Οι υποψηφιότητες προτάθηκαν από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, προέδρους εθνικών κοινοβουλίων και επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To mark the 75th anniversary of the Schuman Declaration in 2025, Parliament established the first European distinction of its kind, a European Order of Merit.



The first laureates were announced today in Parliament.



Learn more: https://t.co/NZw3Z7TUzd pic.twitter.com/aeCkP2aQb7 — European Parliament (@Europarl_EN) March 10, 2026

Στην ανώτερη βαθμίδα, ως «Διακεκριμένα Μέλη», τιμώνται η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, ο ιστορικός ηγέτης της πολωνικής αλληλεγγύης και πρώην πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην κατηγορία «Αξιότιμα Μέλη» περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν Κλοντ Τρισέ και η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον.

Στην κατηγορία «Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας» συγκαταλέγονται προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος τιμάται για τη διεθνή του παρουσία και την επιρροή του ως ευρωπαίου αθλητή και πρότυπο κοινωνικής ένταξης, το ιρλανδικό συγκρότημα U2, η ουκρανή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ολεξάντρα Ματβίιτσουκ και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ Χοσέ Αντρές.

Το νέο παράσημο θεσπίστηκε πέρυσι με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σούμαν, που θεωρείται αφετηρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Κάθε χρόνο μπορούν να απονέμονται έως 20 διακρίσεις.

Tomorrow at 12.30 CET, the European Parliament will announce the laureates of the European Order of Merit, the first official distinction of its kind, honouring individuals who have contributed to European integration and EU values: https://t.co/Zn5nqc7Fei pic.twitter.com/zfuqGCXPEg — Delphine Colard (@DelphineColard) March 9, 2026

Η επίσημη τελετή απονομής των πρώτων παρασήμων θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.

«Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάντοτε από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της», δήλωσε η Πρόεδρος Μέτσολα κατά την ανακοίνωση των πρώτων τιμηθέντων.

