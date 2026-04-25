GPO: Στο χαμηλότερο ποσοστό για το 2026 η ΝΔ, ενίσχυση για ΠΑΣΟΚ, πτώση για Ζωή – Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

Την κρίση που ταλανίζει την κυβέρνηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεσης Λαζαρίδης και άλλων δυσάρεστων εξελίξεων, αποτυπώνει η νέα έρευνα της GPO (για τα Παραπολιτικά), καθώς καταγράφει μείωση των ποσοστών της ΝΔ.

Η πτώση δεν είναι καθόλου μικρή και φτάνει στο 2,3% στην πρόθεση ψήφου. Είναι μάλιστα το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει η ΝΔ εντός του 2026, ένδειξη της κακής περιόδου που περνά.

Η ΝΔ βρίσκεται στο 23,8% (από 26,1% τον Μάρτιο), όταν είχε ανακάμψει πάλι, λόγω των κινήσεών της απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής και τις πολεμικές απειλές με στόχο και την Κύπρο.

Το ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται ενισχυµένο και από 11,4%, που είχε τον Μάρτιο (πάντα στην πρόθεση ψήφου) τώρα ανέβηκε στο 12,8%.

Αντιθέτως η Πλεύση Ελευθερίας έχει κι άλλες απώλειες και είναι στο 6,9%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση µε 8,2%, και στην τέταρτη το ΚΚΕ με 8%.

Το ενδιαφέρον είναι πως αυξάνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων και είναι ήδη στο 17,2%, με υψηλό ποσοστό να λέει «άλλο κόµµα», δείγμα των διαθέσεων για τα νέα (αναμενόμενα σύντομα) κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Πρόθεση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 23,8 (Μάρ. 26,1 Φεβ. 24,9)

ΣΥΡΙΖΑ 4,7 (4,6 4,6)

ΠΑΣΟΚ 12,8 (11,4 10,9)

Ελληνική Λύση 8,2 (8,8 9)

ΚΚΕ 8 (7,8 7,6)

«Νίκη» 2 (1,6 1,8)

Πλεύση Ελευθερίας 6,9 (8 9,2)

Φωνή Λογικής 2,2 (2,1 1,9)

ΜέΡΑ25 1,5 (2,1 2,1)

Νέα Αριστερά 1,3 (1,8 1,8)

∆ηµοκράτες 0,9 (1,5 1,7)

Άλλο 8 (7,3 7,1)

Αναπ/στοι 17,2 (15,3 16)

Λευκό & Ακυρο 2,5 (1,6 1,4)

Εκτίµηση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 29,6

ΣΥΡΙΖΑ 5,9

ΠΑΣΟΚ 15,9

Ελληνική Λύση 10,2

ΚΚΕ 10

«Νίκη» 2,5

Πλεύση Ελευθερίας 8,6

Φωνή Λογικής 2,7

ΜέΡΑ25 1,9

Νέα Αριστερά 1,6

∆ηµοκράτες 1,1

Αλλο 10

