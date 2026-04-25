ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 13:42
25.04.2026 13:22

GPO: Στο χαμηλότερο ποσοστό για το 2026 η ΝΔ, ενίσχυση για ΠΑΣΟΚ, πτώση για Ζωή – Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

Την κρίση που ταλανίζει την κυβέρνηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, υπόθεσης Λαζαρίδης και άλλων δυσάρεστων εξελίξεων, αποτυπώνει η νέα έρευνα της GPO (για τα Παραπολιτικά), καθώς καταγράφει μείωση των ποσοστών της ΝΔ.

Η πτώση δεν είναι καθόλου μικρή και φτάνει στο 2,3% στην πρόθεση ψήφου. Είναι μάλιστα το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει η ΝΔ εντός του 2026, ένδειξη της κακής περιόδου που περνά.

Η ΝΔ βρίσκεται στο 23,8% (από 26,1% τον Μάρτιο), όταν είχε ανακάμψει πάλι, λόγω των κινήσεών της απέναντι στην κρίση της Μέσης Ανατολής και τις πολεμικές απειλές με στόχο και την Κύπρο.

Το ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται ενισχυµένο και από 11,4%, που είχε τον Μάρτιο (πάντα στην πρόθεση ψήφου) τώρα ανέβηκε στο 12,8%.

Αντιθέτως η Πλεύση Ελευθερίας έχει κι άλλες απώλειες και είναι στο 6,9%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση µε 8,2%, και στην τέταρτη το ΚΚΕ με  8%.

Το ενδιαφέρον είναι πως αυξάνεται το ποσοστό των αναποφάσιστων και είναι ήδη στο 17,2%, με υψηλό ποσοστό να λέει «άλλο κόµµα», δείγμα των διαθέσεων για τα νέα (αναμενόμενα σύντομα) κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Πρόθεση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 23,8 (Μάρ. 26,1 Φεβ. 24,9)

ΣΥΡΙΖΑ 4,7 (4,6 4,6)

ΠΑΣΟΚ 12,8 (11,4 10,9)

Ελληνική Λύση 8,2 (8,8 9)

ΚΚΕ 8 (7,8 7,6)

«Νίκη» 2 (1,6 1,8)

Πλεύση Ελευθερίας 6,9 (8 9,2)

Φωνή Λογικής 2,2 (2,1 1,9)

ΜέΡΑ25 1,5 (2,1 2,1)

Νέα Αριστερά 1,3 (1,8 1,8)

∆ηµοκράτες 0,9 (1,5 1,7)

Άλλο 8 (7,3 7,1)

Αναπ/στοι 17,2 (15,3 16)

Λευκό & Ακυρο 2,5 (1,6 1,4)

Εκτίµηση ψήφου

Νέα ∆ηµοκρατία 29,6

ΣΥΡΙΖΑ 5,9

ΠΑΣΟΚ 15,9

Ελληνική Λύση 10,2

ΚΚΕ 10

«Νίκη» 2,5

Πλεύση Ελευθερίας 8,6

Φωνή Λογικής 2,7

ΜέΡΑ25 1,9

Νέα Αριστερά 1,6

∆ηµοκράτες 1,1

Αλλο 10

Διαβάστε επίσης:

Το ΠΑΣΟΚ βυθίστηκε (ξανά) στις Πρέσπες – Η επιμονή στη ρητορική κατά της συμφωνίας, η ρουκέτα Κοτζιά και το λάθος του 2019

Επίσκεψη Μητσοτάκη-Μακρόν στον «Κίμωνα»: Ο διάλογος του Γάλλου προέδρου με τον κυβερνήτη της φρεγάτας και το κείμενό του στο βιβλίο επισκεπτών (Photos)

Μαρέβα Μητσοτάκη:  Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό» – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Γερμανία: Αναπτύσσει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στη Μεσόγειο για ενδεχόμενο ρόλο στα στενά του Ορμούζ

Μαρινάκης: «Δεν θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με το κόμμα του Τσίπρα» (Video)

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Πληγωθήκαμε, το θεωρήσαμε αδικία, δεν τηρήθηκαν οι όροι που είχαμε συμφωνήσει» (Video)

Σίσσυ Χρηστίδου για κόντρα Αρναούτογλου με Ουγγαρέζο: «Ο Γρηγόρης θα έχει καταλάβει ότι ήταν υπερβολικός και ίσως το διορθώσει» (Video)

Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Θρήνος στον κόσμο του ΠΑΟΚ, πέθανε ο μικρός Γιωργάκης που έδινε μάχη με τον καρκίνο

