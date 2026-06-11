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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σταύρος Χριστακόπουλος ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

11.06.2026 11:10

Αβεβαιότητα σε πολλά ταμπλό για τα κόμματα εξουσίας

11.06.2026 11:10
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Όποιος βιάζεται να βγάλει μακροπρόθεσμα συμπεράσματα από τη σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων, επειδή πιστεύει ότι αυτή θα παραμείνει αναλλοίωτη, μάλλον θα πρέπει να κρατήσει επιφυλάξεις.

Όπως έχουμε σημειώσει πρόσφατα, η κατάσταση είναι δυναμική και δεν επιτρέπει μαντείες. Κυρίως όμως δεν επιτρέπει βεβαιότητες, ιδίως για τα κόμματα εξουσίας.

Η Ν.Δ. για παράδειγμα, που κινείται γύρω από το όριο του 30%, τι θα κάνει αν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα; Οι «εσωτερικές εκτιμήσεις» λένε ότι θα της αφαιρέσει 1,5% έως 2%, αλλά η πραγματική πολιτική χασούρα ποια θα είναι;

● Αν από το 35% πάει στο 33%, η ζημιά δεν θα είναι ανεπανόρθωτη, αφού θα της δίνει το δικαίωμα να θέσει ισχυρό δίλημμα σε δεύτερη κάλπη.

● Αν όμως από το 31% πάει στο 29%, τότε… «Κλάψε με, μάνα, κλάψε με», για να θυμηθούμε τον Στέλιο Καζαντζίδη.

Όσο μάλιστα μικρότερο είναι το ποσοστό της τόσο μεγαλύτερες θα πρέπει να είναι οι παραχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει για να βρει κυβερνητικό εταίρο. Με ό,τι σημαίνει αυτό.

Ο Τσίπρας είναι φανερό ότι δεν μπορεί να έχει σοβαρές φιλοδοξίες για ισχυρή παρουσία με το περίπου 15% των σημερινών ερευνών και χρειάζεται απελπισμένα ψήφους από το Κέντρο.

● Πώς θα βρει όμως κεντρώους, δηλαδή ψηφοφόρους με εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις σε θέματα άμυνας, μετανάστευσης κ.λπ.;

● Και πώς θα πείσει αυτούς που οι οπαδοί του αποκαλούν σχεδόν συλλήβδην «ακροκεντρώους» (δηλαδή κάτι ελάχιστα λιγότερο από φασίστες), «κυρ-Παντελήδες» και άλλα τέτοια;

● Κι αν πρόκειται, εκτός από κεντρώους, και για οικονομικά μεσαίους, τους οποίους η διακυβέρνηση Τσίπρα διέλυσε φορολογικά και τους έστειλε σούμπιτους στον Μητσοτάκη; Πώς πιστεύει ότι θα τους πάρει πίσω;

Το ΠΑΣΟΚ έχει ακόμη περισσότερα προβλήματα.

Αν την τελευταία διετία, με τον ΣΥΡΙΖΑ απαξιωμένο και καταρρέοντα και τη Ν.Δ. φορτωμένη με σκάνδαλα και τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια, απέτυχε πλήρως να υλοποιήσει την «αμφίπλευρη διεύρυνση», να τρυπήσει το ταβάνι του 15% και να δημιουργήσει ρεύμα εξουσίας, πώς θα καταφέρει τώρα να υπερβεί τις πολλές αδυναμίες του, να χαλιναγωγήσει αυτούς που το πάνε στον γκρεμό και να πείσει ότι αποτελεί πρόταση εξουσίας;

Προφανώς όσο θα προχωράει η προεκλογική περίοδος τόσο θα σκληραίνουν τα διλήμματα, θα αυξάνεται η πόλωση, ενώ η ανάγκη για λύση διακυβέρνησης θα βρίσκει τη θέση που της αξίζει στις προτεραιότητες όλο και περισσότερων πολιτών – τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε.

Με λίγη τύχη τα κόμματα εξουσίας θα κερδίσουν ακόμη περισσότερο έδαφος από την παραλογιά. Έχουμε όμως πολύ δρόμο μπροστά μας…

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