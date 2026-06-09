Η πρωτιά της ΝΔ σε κινούμενη άμμο

Το πολιτικό σκηνικό της χώρας θυμίζει κινούμενη άμμο. Η ίδρυση της ΕΛ.Α.Σ. από τον Αλέξη Τσίπρα και η συζήτηση γύρω από ένα νέο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά δεν αλλάζουν απλώς τις ισορροπίες, αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Και πίσω από τις δηλώσεις, τις εντάσεις και τις δημοσκοπήσεις κρύβεται ο ψυχρός μηχανισμός που τελικά αποφασίζει τα πάντα και είναι ο εκλογικός νόμος.

Το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής είναι φτιαγμένο για έναν νικητή. Το μπόνους των έως 50 εδρών λειτουργεί σαν βαρίδι που τραβάει προς τα κάτω κάθε σενάριο συνεργασίας.

Αν το 2ο και το 3ο κόμμα συνεργαστούν μετά τις εκλογές, το μπόνους έχει ήδη κλειδώσει στον πρώτο. Η δεξαμενή των εδρών που απομένει είναι τόσο μικρή, ώστε η συγκρότηση πλειοψηφίας γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Αν συνεργαστούν πριν τις εκλογές ως “συνασπισμός κομμάτων”, τότε ενεργοποιείται η περίφημη ρήτρα του “μέσου όρου”. Για να πάρει μπόνους ένας συνασπισμός, ο μέσος όρος των κομμάτων του πρέπει να ξεπερνά το ποσοστό του πρώτου αυτοτελούς κόμματος. Αυτό καθιστά τις προεκλογικές συμπράξεις όχι αδύνατες, αλλά εξαιρετικά απαιτητικές. Ο νόμος ευνοεί μονομάχους, όχι παρέες.

Το ενδεχόμενο Σαμαρά

Εδώ μπαίνει ο Αντώνης Σαμαράς και το ποσοστό που θα πάρει.Το κρίσιμο δεν είναι αν ένα νέο κόμμα του φτάσει το 10%. Το κρίσιμο είναι από πού προέρχεται αυτό το 10%.

Ένα τέτοιο κόμμα θα αντλήσει δυνάμεις κυρίως από τη δεξιά πολυκατοικία. Αν ένα σημαντικό τμήμα προέλθει από ψηφοφόρους που μέχρι σήμερα κινούνται γύρω από τη ΝΔ, τότε το κυβερνών κόμμα θα δει την εκλογική του βάση να συρρικνώνεται αισθητά.

Αυτό δεν σημαίνει ότι “παραδίδονται τα κλειδιά” σε κάποιον άλλον. Σημαίνει όμως ότι η μέχρι τώρα εικόνα σταθερής πρωτιάς μετατρέπεται σε ανοιχτό πεδίο μάχης.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Η ΕΛΑΣ εμφανίζεται με σημαντική δυναμική. Ένα καλό ποσοστό του Αντώνη Σαμαρά την ευνοεί. Αλλά για να διεκδικήσει την πρωτιά, χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα καλό ποσοστό, χρειάζεται την συσπείρωση των κεντροαριστερών ψηφοφόρων. Η πρωτιά παραμένει ανοιχτή υπόθεση και όχι δεδομένη για κανέναν.

Το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά δεν “χαρίζει” την πρωτιά σε κανέναν. Αλλάζει όμως ριζικά το τοπίο γιατί ρίχνει τον πήχη της πρωτιάς, αυξάνει την αβεβαιότητα και μετατρέπει μια μέχρι πρότινος προβλέψιμη μάχη σε θρίλερ.

Ο εκλογικός νόμος κάνει τα πάντα για να αποθαρρύνει τις συνεργασίες και μένει να δούμε την πορεία.

*Η Ιωάννα Λιούτα είναι πολιτική και οικονομική αναλύτρια

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