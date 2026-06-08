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ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Φώτης Αλεξάκος ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

08.06.2026 11:18

Νομός Καρδίτσας: Μπορεί να επιβιώσει χωρίς Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα;

08.06.2026 11:18
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Τα τελευταία χρόνια ο νομός μας χτυπήθηκε από τις θεομηνίες Ιανός και Daniel με τεράστιες ζημιές σε υποδομές, δομημένο περιβάλλον, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα, αγροτική παραγωγή.

Οι αποζημιώσεις κάλυψαν μόνο ένα μέρος των ζημιών με αποτέλεσμα η οικονομία του τόπου να κάνει πολλά βήματα πίσω.

Οι επιπτώσεις φαίνονται παντού πλέον διά γυμνού οφθαλμού.

Πληθυσμιακή συρρίκνωση, κλειστές επιχειρήσεις, καταστήματα κλειστά που ζητούν ενοικιαστές, εκατοντάδες οικόπεδα πωλούνται χωρίς αγοραστές, το ποσοστό των νοικοκυριών κάτω από το όριο της φτώχειας αυξήθηκε.

Δεν χρειάζεται να είσαι έγκριτος οικονομολόγος για να αντιληφθείς ότι ο τόπος θα συνεχίζει να βουλιάζει χωρίς οικονομική αιμοδοσία.

Τι σημαίνει αυτό;

Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα διατρέχει όλους τους τομείς της οικονομίας.
Υποδομές, αγροτική οικονομία, επιχειρήσεις, απασχόληση, πολιτισμό, κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης πιλοτικά αυξημένο στα χωριά.

Θυμίζω ότι το 1994 είχαμε την θεομηνία από την οποία πνίγηκε το χωριό Μεταμόρφωση και έγιναν ζημιές στις βαμβακοκαλλιέργειες.
Οι ζημιές ήταν σημαντικές αλλά ούτε 10% σε σχέση με αυτές που προκλήθηκαν από τον Ιανό και τον Daniel.
Η τότε κυβέρνηση έδωσε σημαντικές αποζημιώσεις στους παραγωγούς και στήριξε με κάθε τρόπο το νομό μας. Πέραν των δαπανών για την αποκατάσταση των αναχωμάτων, έδωσε 10 δισ. δραχμές για την διάνοιξη και των καθαρισμό των ποταμών και 10 δισ. στην Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για την κατασκευή υποδομών. Το πρόγραμμα ονομάστηκε ΕΑΠΝΑ και έγινε γνωστό ως πρόγραμμα Λαλιώτη από το όνομα του τότε υπουργού Υποδομών.

Το ΕΑΠΝΑ σε σημερινές τιμές άγγιζε τα 150 εκατομμύρια ευρώ καθόσον οι εκπτώσεις των δημοπρασιών δεν επιστρέφονταν στο υπουργείο αλλά επαναδημοπρατούνταν.

Ενώ τώρα είμαστε στο απόλυτο μηδέν. Ακόμη και τα έργα αποκαταστάσεων δόθηκαν με ελάχιστες εκπτώσεις σε μεγάλες εταιρείες των Αθηνών οι οποίες κερδίζουν πολλά και η τοπική κοινωνία απλά παρακολουθεί.

Σημειώνεται ότι μετά τον Ιανό ανατέθηκε μία μελέτη με τίτλο «Νέοι δρόμοι ανάπτυξης και καινοτομία στην Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας».
Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τον Daniel και αντί να καταλήξει σε υλοποιήσιμα εφαρμόσιμα μέτρα και μάλιστα αυξημένα εξ αιτίας των νέων μεγαλύτερων καταστροφών κατέληξε κάπου βαθιά στα αζήτητα.

Αναρωτιέμαι το γνωρίζουν αυτοί και ναι τι λένε και τι κάνουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που ελέω εκλογικού νόμου κατέχουν το σύνολο των εδρών.

Εμείς ως πολίτες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τον τόπο μας να γίνεται ολοένα και φτωχότερος ή θα αντιδράσουμε;

*Ο Φώτης Αλεξάκος είναι πρώην Νομάρχης και Δήμαρχος Καρδίτσας

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