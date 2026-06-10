Η νέα εξίσωση ασφαλείας του Ιράν στη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αποκαλύπτουν μια ενιαία και πολυδιάστατη ιρανική στρατηγική, που συνδυάζει τη διπλωματική πίεση, τη στρατιωτική αποτροπή και την αξιοποίηση των περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης. Σύμφωνα με ανάλυση του «Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου» (ISW), το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να αποσπάσει σημαντικές παραχωρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πριν ακόμη ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα και για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, όπως το Defa Press, υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει οικονομικές αποζημιώσεις προς την Τεχεράνη, καθώς και εγγυήσεις που θα αποτρέπουν τις ΗΠΑ από το να αποχωρήσουν μονομερώς από τη συμφωνία, όπως έπραξαν το 2018 με το JCPOA (διεθνής συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης).

Ο Λίβανος ως διαπραγματευτικό χαρτί

Τα τελευταία 24ωρα το Ιράν επιχειρεί να αξιοποιήσει την κατάσταση στον Λίβανο ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Σάββατο, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατηγόρησαν ευθέως την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί τη λιβανική κρίση ως διαπραγματευτικό εργαλείο.

Παρά τις διαψεύσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα συνδέσει την πρόοδο των συνομιλιών με την επίτευξη πλήρους κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο. Η στάση αυτή δείχνει ότι το Ιράν επιδιώκει να εντάξει την ασφάλεια των περιφερειακών του συμμάχων στο συνολικό πακέτο των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε την Κυριακή, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ. Η απάντηση των Ισραηλινών ήταν άμεση και περιλάμβανε αεροπορική επιδρομή εναντίον κέντρου διοίκησης της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η επίθεση αυτή σηματοδότησε μια νέα φάση της κρίσης, καθώς για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης το Ιράν αντέδρασε άμεσα. Το Σώμα των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης (IRGC) εκτόξευσε περίπου 10 πυραύλους κατά του Ισραήλ.

Όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και δεν αναφέρθηκαν απώλειες. Ωστόσο, το μήνυμα της πυραυλικής επίθεσης ήταν πρωτίστως πολιτικό και στρατηγικό. Η Τεχεράνη επιδίωξε να καταστήσει σαφές ότι θεωρεί πλέον τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ ως ζήτημα που δικαιολογεί άμεση ιρανική στρατιωτική αντίδραση.

Τα Στενά του Ορμούζ και η οικονομική διάσταση της αποτροπής

Η στρατηγική της Τεχεράνης δεν περιορίζεται στο στρατιωτικό επίπεδο. Από τις 6 έως τις 8 Ιουνίου, καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά έντασης στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να επιχειρεί να επιβάλει μονομερείς κανόνες ναυσιπλοΐας και τις αμερικανικές δυνάμεις να συνοδεύουν εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Η Τεχεράνη θεωρεί πλέον τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ως βασικό εργαλείο αποτροπής και διαπραγματευτικής πίεσης. Η ιρανική ηγεσία εκτιμά ότι η απειλή διατάραξης της διεθνούς ναυσιπλοΐας σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ και το Μπαμπ ελ-Μπαντέμπ, μπορεί να πλήξει την παγκόσμια οικονομία και να της δώσει πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις με τη Δύση.

Η κατάρριψη του Apache και η αμερικανική απάντηση

Η ένταση στον Περσικό έλαβε ακόμη πιο επικίνδυνες διαστάσεις στις 8 Ιουνίου, όταν αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο AH-64 Apache κατέπεσε κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικό drone τύπου Shahed, ενώ η Τεχεράνη αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Με εντολή Τραμπ, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένα πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τα οποία σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM ολοκληρώθηκαν στις 10 Ιουνίου.Να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν, μετά την εύθραυστη εκεχειρία της 8ης Απριλίου 2026.

Πολλαπλά μέτωπα και ενεργοποίηση του Άξονα Αντίστασης

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι θα στοχοποιούν ισραηλινά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ πραγματοποίησαν και νέες πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ προειδοποίησαν ότι θα επιτεθούν σε αμερικανικές βάσεις, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν άμεσα στη σύγκρουση.

Πέραν της δράσης των Χούθι και των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών, η Τεχεράνη πραγματοποίησε πυραυλικές και drone επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν δεν περιορίζεται μόνο στον Περσικό Κόλπο, αλλά επηρεάζει ολόκληρο το περιφερειακό σύστημα ασφαλείας της Μέσης Ανατολής, δημιουργώντας πολλαπλά μέτωπα πίεσης εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η νέα «εξίσωση ασφαλείας» της Τεχεράνης

Πρόσφατη ανάλυση του ISW υπογραμμίζει ότι το Ιράν επιχειρεί να επιβάλει μια νέα στρατηγική πραγματικότητα στην περιοχή. Η λεγόμενη «νέα εξίσωση ασφαλείας» βασίζεται στην αρχή ότι «οποιαδήποτε επίθεση εναντίον συμμάχων και πληρεξουσίων της Τεχεράνης θα συνεπάγεται άμεσο κόστος για το Ισραήλ και ενδεχομένως για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που συνδέονται με το γραφείο του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ, περιέγραψαν τη νέα στρατηγική ως «οφθαλμό αντί οφθαλμού», υποδηλώνοντας ότι κάθε απειλή κατά του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης» θα απαντάται με ανάλογη ισχύ.

Η Χεζμπολάχ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ιρανικής στρατηγικής αποτροπής. Η Τεχεράνη επιδιώκει να δημιουργήσει αβεβαιότητα στην ισραηλινή ηγεσία, αναγκάζοντας κάθε επίπεδο διοίκησης να υπολογίζει τον κίνδυνο μιας άμεσης ιρανικής αντίδρασης, πριν από οποιαδήποτε επιχείρηση στον Λίβανο.

Η προσέγγιση αυτή εξυπηρετεί δύο στόχους:

Πρώτον, προστατεύει τη Χεζμπολάχ από την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθετικών επιχειρήσεων.

Δεύτερον, επιδιώκει να δημιουργήσει πολιτικές τριβές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν αναφορές ότι η αμερικανική ηγεσία επιθυμεί την αποφυγή μιας γενικευμένης περιφερειακής σύγκρουσης.

Την τελευταία εβδομάδα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταδεικνύουν ότι η Τεχεράνη δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, επιχειρεί να εγκαθιδρύσει ένα νέο μοντέλο αποτροπής, στο οποίο η προστασία της Χεζμπολάχ και των υπόλοιπων μελών του Άξονα Αντίστασης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της.

Η νέα αυτή προσέγγιση συνδυάζει στρατιωτική ισχύ, οικονομική πίεση μέσω των θαλάσσιων οδών και διπλωματικές απαιτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής, το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός εξαιρετικά ασταθούς περιβάλλοντος ασφαλείας.

*Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος είναι ταξίαρχος ε.α. της Π.Α., γεωστρατηγικός αναλυτής, [email protected]

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