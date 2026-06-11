Εξουθενωμένοι και κακοπληρωμένοι οι υγειονομικοί στο ΕΣΥ- Παραιτούνται ή αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης

Μπορεί η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να κάνει φιλότιμες προσπάθειες με διαρκείς προκηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, προκειμένου να καταστήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ελκυστικό για τους γιατρούς, νοσηλευτές και όλους τους άλλους υγειονομικούς, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν φαίνεται να είναι τα αναμενόμενα. Οι ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι έντονες και οι πολίτες ταλαιπωρούνται, καθώς το προσωπικό αποχωρεί για τον ιδιωτικό τομέα, το εξωτερικό ή λόγω συνταξιοδότησης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την τελευταία προκήρυξη των 1.131 μονίμων θέσεων γιατρών που σύμφωνα με τους εργαζομένους δεν είναι παρά ένα «μπάλωμα» στο ήδη υποστελεχωμένο και υποβαθμισμένο ΕΣΥ.

Πανελλαδικά, τα κενά που έχουν καταγραφεί, ξεπερνούν τις 6.000 θέσεις σε γιατρούς. Αυτό σημαίνει ότι η παρούσα προκήρυξη καλύπτει μόλις το ένα έκτο των αναγκών. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όπου οι κενές θέσεις γιατρών φτάνουν τις 350. Ωστόσο στη νέα προκήρυξη συμπεριλήφθηκαν μόλις 109.

Χαρακτηριστικά στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Παπανικολάου, υπάρχουν 16 κενές οργανικές θέσεις σε σύνολο 28, και από αυτές προσφέρονται μόλις δύο. Άρα η προκήρυξη των 1.131 μόνιμων θέσεων γιατρών είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Δυσεύρετοι οι νοσηλευτές

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στους νοσηλευτές είναι δραματική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία- ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ-ΕΣΥ) η χώρα μας το 2024 είχε 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 8,5 και στον ΟΟΣΑ 9,2.

Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ υπηρετούν περίπου 20.000 (μόνιμοι περίπου 15.500, επικουρικοί περίπου 2.000 και ειδικευόμενοι περίπου 2.500). Έτσι, 20.000 νοσηλευτές ανά 34.399 κλίνες αντιστοιχούν σε 0,58 νοσηλευτές ανά κλίνη. Εάν υπολογίσουμε μόνο τους μόνιμους νοσηλευτές έχουμε 15.500 νοσηλευτές ανά 34.399 κλίνες και προκύπτει 0,45 νοσηλευτές ανά κλίνη στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Εάν λάβουμε υπόψη τον μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, που είναι 2,3, χρειαζόμαστε 79.117 νοσηλευτές. Αν αφαιρέσουμε τους υπηρετούντες 20.000 νοσηλευτές (μόνιμοι, επικουρικοί, ειδικευόμενοι), χρειαζόμαστε 59.117 νοσηλευτές.

Τα κενά σε αριθμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) σήμερα στο ΕΣΥ είναι αναπτυγμένες 90.000 μόνιμες θέσεις εργαζομένων. Ωστόσο από αυτές μόνο 45.000 είναι καλυμμένες, δηλαδή οι μισές.

Ταυτόχρονα στο σύστημα υγείας υπηρετούν 25.000 συμβασιούχοι προκειμένου να καλύπτονται τα κενά. Ακόμη και στην περίπτωση που μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, και πάλι θα πρόκειται για ανακύκλωση του προσωπικού και οι μόνιμες θέσεις θα παραμένουν κενές.

Όπως σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αποχωρήσει 3.000 άτομα από το ΕΣΥ.

Οι χαμηλοί μισθοί και η υπερεργασία διώχνουν τους υγειονομικούς από το ΕΣΥ

Οι εξευτελιστικοί μισθοί είναι ένα ακόμη «αγκάθι» που ουσιαστικά «σπρώχνει» έξω από τα δημοσία νοσοκομεία το προσωπικό.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

-οι γιατροί Επιμελητές Β’ λαμβάνουν 1.264 ευρώ μηνιαίως.

– οι τραυματιοφορείς αμείβονται με μόλις 687 ευρώ το μήνα,

-οι βοηθοί νοσηλευτές (ΔΕ) με 736 ευρώ,

-οι νοσηλευτές με 836 ευρώ.

Όσο για τις πρόσθετες αμοιβές; Όσοι συμπληρώσουν τρεις αργίες, επτά νύχτες και επτά απογεύματα τον μήνα, οι υπερωρίες αυτές δεν θα ξεπεράσουν τα 150 ευρώ. Και εάν θέλει να κάνει κανείς τη σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε σίγουρα αισθάνεται βαθιά απογοήτευση καθώς οι ίδιες βάρδιες αποζημιώνονται με πάνω από 500 ευρώ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι οι υγειονομικοί όπως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, λαμβάνουν 12 μισθούς αντί για 14, όπως συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που στα αιτήματα των εκπρόσωπων των εργαζομένων τόσο της Ομοσπονδιας Ενώσεων Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΓΝΕ), της ΠΟΕΔΗΝ της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο και πολλών άλλων, εδώ και χρόνια είναι οι προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, η ένταξη όλων των εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά και η επαναφορά του 14 και 13 μισθού.

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