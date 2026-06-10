Εθνικό Σχέδιο Ανακουφιστικής Φροντίδας: Δίκτυο 500 κλινών αποκτά η χώρα ως το 2030

Πεντακόσιες Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σταδιακά ως το 2030, καλύπτοντας ένα σοβαρό κενό που υπάρχει στη χώρα. Η ανακουφιστική φροντίδα αφορά τους ασθενείς με βαριά νοσήματα ή τελικού σταδίου, (kαρκινοπαθείς, εγκεφαλικά, νευρολογικά νοσήματα κλπ), που σήμερα νοσηλεύονται σε δημόσια νοσοκομεία όπως το Σπηλειοπούλειο ή στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να έχουν την εξειδικευμένη φροντίδα από τους συγγενείς που έχουν την επίβλεψή τους.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανακουφιστικής Φροντίδας 2025-2030, που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης θα αναπτυχθούν μεταξύ άλλων 40 κλίνες στο Θεαγένειο και τέσσερις στο Παίδων στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια, ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί απο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η πρώτη μεγάλη δημόσια Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Αττική με περίπου 50 κλίνες.

” Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, καθώς σήμερα δεν υπάρχει σύστημα ανακουφιστικής φροντίδας με αποτέλεσμα να παραμένουν οι ασθενείς αυτοί για μεγάλο διάστημα στα νοσοκομεία. Κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε ένα πολύ δυσάρεστο θέμα που η χώρα μας έχει μείνει πολύ πίσω” είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο υπουργείο Υγείας.

“Ανάλογα με το μέγεθος του νοσοκομείου και την εκπαίδευση του προσωπικού θα αναπτύσσονται σταδιακά και οι κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας” είπε ο υφυπουργλος Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Το σχέδιο θα αναπτυχθεί σε:

1. Σε κλίνες εντός των νοσοκομειων

2. Σε μονάδες για αποκλειστική Φροντίδα.

3 Κατ οικον νοσηλεία.



Σημειώνεται ότι στις 500 κλίνες θα ενταχθούν και ιδιωτικές δομές με αυστηρές προϋποθέσεις.

Αναλυτικά το σχέδιο δράσης στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης των ανθρώπων και των οικογενειών τους, από τη στιγμή της διάγνωσης μίας σοβαρής, χρόνιας, εξελικτικής και απειλητικής για τη ζωή νόσου, μέχρι το θάνατο και το πένθος.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την αναγνώριση κρίσιμων στόχων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της φροντίδας με την ενσωμάτωση της ανακουφιστικής φροντίδας σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση των επαγγελματιών, την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας.

Οι οκτώ άξονες

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανακουφιστική Φροντίδα 2025 – 2030 εκπονήθηκε βάσει του άρθρου 5 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ A 241 – 23.12.2022) με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» και διαρθρώνονται γύρω από 8 άξονες και 27 δράσεις που περιλαμβάνου περιγραφή, στόχους, ενέργειες, εμπλεκόμενους φορείς, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και προϋπολογισμό.



Οι 8 στρατηγικοί άξονες περιλαμβάνουν:



1.Εκπαίδευση και Έρευνα στην Ανακουφιστική Φροντίδα

2.Ευαισθητοποίηση και Ενδυνάμωση Ατόμων και Κοινοτήτων

3.Κατανομή και Διαχείριση Πόρων

4.Ανάπτυξη και Οργάνωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας

5.Προσδιορισμός Ωφελούμενων, Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Πληθυσμού

6.Πολιτικές και Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα

7.Ψηφιοποίηση, Καινοτομία, Πρότυπα Λειτουργίας, Εργαλεία και Πρωτόκολλα

8.Διασφάλιση Βιωσιμότητας και Έλεγχος της Ανάπτυξης της Ανακουφιστικής Φροντίδας.

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