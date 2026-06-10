Κάνναβη, στοιχεία σοκ: Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση, ρεκόρ 25ετίας

Η χρήση κάνναβης στους ανήλικους καταγράφει ανησυχητική άνοδο στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι περιπτώσεις ατόμων που αναζητούν θεραπευτική βοήθεια λόγω εξάρτησης από τη συγκεκριμένη ουσία.

Τα συμπεράσματα προκύπτουν από την ετήσια έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2026.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Αθήνα από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής αποτυπώνουν μια τάση που προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ειδικούς.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 11,5% των 16χρονων μαθητών έχει δοκιμάσει κάνναβη, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο των τελευταίων 25 ετών. Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές σε προγράμματα θεραπείας για προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση κάνναβης εμφανίζονται αυξημένες κατά 32% σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια.

Τα νέα συνθετικά κανναβινοειδή και η εξάπλωση μέσω των vapes

Πέρα από την παραδοσιακή κάνναβη, οι ειδικοί καταγράφουν και την ταχεία διάδοση νέων ημι-συνθετικών κανναβινοειδών ουσιών. Χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν οι μισοί μαθητές ηλικίας 16 ετών που δήλωσαν πρόσφατη χρήση κάνναβης ανέφεραν πως έχουν κάνει χρήση και HHC (εξαϋδροκανναβινόλης), μιας ουσίας που έχει εμφανιστεί δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, το 2025 καταγράφηκε αύξηση στις κατασχέσεις συνθετικών και ημι-συνθετικών κανναβινοειδών στην Ελλάδα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για τη διείσδυσή τους κυρίως σε νεαρές ηλικίες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και ο νέος τρόπος κατανάλωσης ψυχοδραστικών ουσιών μέσω ηλεκτρονικών τσιγάρων. Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση των ευρωπαϊκών δεδομένων, τα vapes δεν χρησιμοποιούνται πλέον αποκλειστικά για τη λήψη νικοτίνης, αλλά ολοένα συχνότερα ως μέσο κατανάλωσης ουσιών με ψυχοδραστική δράση.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ερευνήτρια του EUDA Σαντρίν Σλέιμαν, το 44% των μαθητών στις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Ταυτόχρονα, σε 18 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί προϊόντα ατμίσματος που περιείχαν συνθετικά ή ημι-συνθετικά κανναβινοειδή.

Στην Ελλάδα, οι αρχές κατέγραψαν μέσα στο 2025 αρκετές υποθέσεις κατάσχεσης ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιείχαν τέτοιες ουσίες. Πρόκειται για χημικά επεξεργασμένες ενώσεις που προέρχονται από συστατικά της κάνναβης και δρουν στους ίδιους εγκεφαλικούς υποδοχείς, προκαλώντας ανάλογες επιδράσεις.

Εκτόξευση της κοκαΐνης στην Αττική και επικίνδυνα «κοκτέιλ» ουσιών

Εξίσου ανησυχητικά είναι τα ευρήματα για την κοκαΐνη. Η έρευνα καταγράφει θεαματική αύξηση των ατόμων που αναζητούν θεραπεία για χρήση κοκαΐνης ή άλλων διεγερτικών ουσιών. Οι εισαγωγές σε θεραπευτικά προγράμματα εμφανίζονται αυξημένες κατά 106% σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν και κατά 256% σε σχέση με πριν από μία δεκαετία.

Η Αττική αναδεικνύεται ως η περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση χρήσης κοκαΐνης και άλλων διεγερτικών ουσιών, αφήνοντας πίσω τόσο τη Θεσσαλονίκη όσο και την υπόλοιπη χώρα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση ανά 1.000 κατοίκους αυξήθηκε κατά 64% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η αύξηση φτάνει το 211% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από πέντε χρόνια.

Παράλληλα, οι αναλύσεις χρησιμοποιημένων συριγγών που συλλέχθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Βόλο αποκαλύπτουν μια ακόμη ανησυχητική διάσταση του προβλήματος: τη συστηματική χρήση πολλαπλών ουσιών ταυτόχρονα.

Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι πολλοί χρήστες δεν περιορίζονται σε μία μόνο ουσία, αλλά καταναλώνουν συνδυασμούς ναρκωτικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Στα συνηθέστερα «κοκτέιλ» εντοπίστηκαν κοκαΐνη και ηρωίνη, ενώ συχνά ανιχνεύθηκαν επίσης βουπρενορφίνη, βενζοδιαζεπίνες και άλλες φαρμακευτικές ουσίες. Η πρακτική αυτή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών για την υγεία, καθώς και τα περιστατικά υπερδοσολογίας, τα οποία αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες απεξάρτησης και δημόσιας υγείας.

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