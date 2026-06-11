Θεόδωρος Τρύφων: «Εάν η Ευρώπη επιδιώκει αυτονομία στα φάρμακα, οφείλει να επενδύσει στη δική της παραγωγή»

«Για να διατηρήσει, η Ευρώπη την παραγωγική και τεχνολογική της ισχύ σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, απαιτείται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό σχέδιο που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και θα διασφαλίζει συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης για τον κλάδο».

Τα παραπάνω τόνισε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και Αντιπρόεδρος της Medicines for Europe, κ. Θεόδωρος Τρύφων, στο Ετήσιου Συνεδρίου της Medicines for Europe, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα χθες με συνδιοργανωτές τη Medicines for Europe και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Λευτέρης Κρητικός και ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Παπανδρέου, μαζί με κορυφαίους εκπροσώπους θεσμικών φορέων της χώρας, ανώτατα στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών εταιρειών, εκπροσώπους κυβερνήσεων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υψηλόβαθμους αξιωματούχους ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο κ. Τρύφων επεσήμανε ότι «η φαρμακοβιομηχανία δεν αποτελεί απλώς έναν τομέα της οικονομίας· αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη δημόσια υγεία, την κοινωνική συνοχή και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η βιομηχανία γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ευρωπαίων ασθενών, να στηρίξει τα συστήματα υγείας και να δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία.»

Μάλιστα τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το φάρμακο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υγειονομική ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η ευρωπαϊκή και ελληνική φαρμακοβιομηχανία ισχυρός πυλώνας στην οικονομία της ΕΕ

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους στη φαρμακευτική αγορά σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αυξανόμενο ανταγωνισμό για επενδύσεις και πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, η βιομηχανία γενοσήμων, βιοομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα για την Ευρώπη. Ο κλάδος καλύπτει περίπου το 70% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, διευρύνει την πρόσβαση των ασθενών σε κρίσιμες θεραπείες και ενισχύει την υγειονομική ασφάλεια της ηπείρου.

Παράλληλα, η βιομηχανία φαρμάκων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές δυνάμεις της Ευρώπης, με περισσότερες από 400 παραγωγικές μονάδες και περίπου 190.000 άμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Η Ελλάδα κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτό το οικοσύστημα, διαθέτοντας 51 παραγωγικές μονάδες και μια ισχυρή εγχώρια φαρμακοβιομηχανία που επενδύει σταθερά στην παραγωγή, την έρευνα, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό.

«Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό παραγωγικό και ερευνητικό κόμβο της Ευρώπης, προσελκύοντας επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας την καινοτομία και δημιουργώντας χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας.», δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας κ. Άκης Σκέρτσος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε: « Ο κλάδος των φαρμάκων εκτός πατέντας είναι καθοριστικός όχι μόνο για την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, αλλά και για την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ασφάλεια του εφοδιασμού. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιδιώκει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία στον τομέα των φαρμάκων και ταυτόχρονα να υιοθετεί πολιτικές που μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της φαρμακευτικής παραγωγής».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ. Λευτέρης Κρητικός υπογράμμισε: «Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που θα στηρίζει κρίσιμους παραγωγικούς τομείς για τη στρατηγική αυτονομία, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης».

Ο Πρόεδρος της Medicines for Europe, κ. SteffenSaltofte, δήλωσε: «Σε μια περίοδο γεωπολιτικών πιέσεων και σημαντικών νομοθετικών αλλαγών, η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει τη βιομηχανία φαρμάκων εκτός πατέντας ως στρατηγικό εταίρο για την πρόσβαση των ασθενών, την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο κλάδος μας παρέχει περίπου το 70% των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και επενδύει διαρκώς για την κάλυψη των αναγκών υγείας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών».

Το Ετήσιο Συνέδριο της Medicines for Europe επιβεβαιώνει ότι η ισχυρή ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας, την επάρκεια των φαρμάκων και τη διατήρηση της παραγωγικής και τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης:

11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ Με Οδηγό τον Διαβήτη: Δεκάδες αδιάγνωστα και παραμελημένα περιστατικά στα νησιά

Εθνικό Σχέδιο Ανακουφιστικής Φροντίδας: Δίκτυο 500 κλινών αποκτά η χώρα ως το 2030

Κάνναβη, στοιχεία σοκ: Ένας στους 10 εφήβους έχει κάνει χρήση, ρεκόρ 25ετίας