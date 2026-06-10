11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ Με Οδηγό τον Διαβήτη: Δεκάδες αδιάγνωστα και παραμελημένα περιστατικά στα νησιά 

Δεκατρείς ανθρώπους που είχαν διαβήτη και δεν το γνώριζαν, δώδεκα άτομα που ο διαβήτης τους είχε προκαλέσει νεφρική βλάβη και το αγνοούσαν, αλλά και δεκάδες παραμελημένα περιστατικά διαβήτη ανακάλυψε η ομάδα της ΑΜΚΕ Με Οδηγό τον Διαβήτη κατά τη φετινή, 11η εκστρατεία της στα νησιά του Αργοσαρωνικού: νησιά τόσο κοντά στην Αθήνα, αλλά τόσο μακριά από εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες υγείας.

Από τις 23 έως τις 30 Μαΐου, το σκάφος της ΑΜΚΕ Με Οδηγό το Διαβήτη έδεσε σε πέντε νησιά του Αργοσαρωνικού και πρόσφερε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και ενημέρωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του διαβήτη σε κατοίκους έως και 92 ετών.

Η ανάγκη των κατοίκων, σε Αίγινα, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρο και Αγκίστρι, για εξετάσεις από ειδικευμένους γιατρούς, τεράστια: μεταφράστηκε σε τεράστια προσέλευση, ουρές αναμονής, θερμές ευχαριστίες και ενθουσιασμό από πλευράς των κατοίκων. Αναγνωρίζοντας αυτήν την ανάγκη, οι γιατροί της ομάδας κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να δουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσαν.

Χωρίς καμία υπερβολή, στα περισσότερα μέρη, θα χρειαζόμασταν διπλάσιες μέρες και διπλάσιο προσωπικό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση.

Μπορεί ο κοντινότερος από τους φετινούς προορισμούς να απέχει λιγότερο από μία ώρα από την Αθήνα, όμως τα εμπόδια στην πρόσβαση είναι τεράστια: Λόγω έλλειψης χρόνου, αμέλειας, αλλά και οικονομικής αδυναμίας.

Στη διάρκεια της εκστρατείας, οι κάτοικοι των νησιών-προορισμών υποβλήθηκαν σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις διαβήτη (γλυκόζης και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης), σπιρομετρήσεις, οφθαλμολογικές εξετάσεις, triplex καρωτίδων, έλεγχο διαβητικής νευροπάθειας, έλεγχο λειτουργίας των νεφρών και λιπομετρήσεις. Οι κάτοικοι είχαν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες ποδολογικής φροντίδας.

Για τους ασθενείς με διαβήτη, τα παραπάνω συνιστούν ένα πλήρες πακέτο εξετάσεων για την πορεία της νόσου τους. Ένα πακέτο που πρέπει να επαναλαμβάνουν κάθε χρόνο,ώστε να ακολουθούν «διορθώσεις» στη φαρμακευτική τους αγωγή και να είναι καλά ρυθμισμένοι.

Η εκστρατεία εστίασε επίσης στη συνύπαρξη του διαβήτη και της παχυσαρκίας με τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τις σημαντικές τους επιπτώσεις στην υγεία των νεφρών και των αγγείων. Μιας συνύπαρξης που πλέον αναφέρεται ως καρδιο-νεφρο-μεταβολικό σύνδρομο και αναδεικνύεται σε μία από τις σύγχρονες προκλήσεις δημόσιας υγείας.

Η διενέργεια εξετάσεων για τη λειτουργία των νεφρών, που πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στους ασθενείς που είχαν ένδειξη, ήταν επίσης αποκαλυπτική, αφού διαγνώστηκαν 12 ασθενείς που είχαν ήδη υποστεί μόνιμη νεφρική βλάβη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την πνευμονολόγο στην ανίχνευση και αντιμετώπιση παθήσεων του αναπνευστικού, στην ενθάρρυνση του εμβολιασμού ενάντια στα αναπνευστικά νοσήματα, όπως ο πνευμονιόκοκκος, η γρίπη και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), και στη συμβουλευτική των καπνιστών για τις προληπτικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν.

Επιπλέον, μπήκε στο στόχαστρο η πρόληψη της παχυσαρκίας, με την παροχή εξατομικευμένης διαιτολογικής συμβουλευτικής και την πραγματοποίηση λιπομετρήσεων στους κατοίκους των νησιών.

Στη φετινή αποστολή έλαβαν μέρος μεταξύ αλλων ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς Ενδοκρινολόγος- Διαβητολόγος, ο Αθανάσιος Ράπτης Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Σακχαρώδη Διαβήτη Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, η Δήμητρα Παπανδρινοπούλου Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, τ. επιμελήτρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» η Σοφία Τσολάκη, Ακτινολόγος, Ακτινολογικού του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός».

Ο διαβήτης αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως και απαιτεί γνώση, εκπαίδευση και εξειδίκευση. Αυτά προσπάθησε να φέρει στα νησιά του Αργοσαρωνικού η 11η εκστρατεία της ΑΜΚΕ Με Οδηγό το Διαβήτη.

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας.

Την ενδέκατη εκστρατεία στα νησιά του Αργοσαρωνικού υποστήριξε και φέτος ως χρυσός χορηγός η Boehringer Ingelheim.

Χορηγοί της φετινής δράσης ήταν (με αλφαβητική σειρά) η Ascensia, η Novo Nordisk και η Pfizer, ενώ δίπλα μας ως υποστηρικτές βρέθηκαν η InterMed, η Φαρμασέρβ – Lilly, η Tena, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ Ελλάς, το Mega και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία στέκεται διαχρονικά στο πλευρό μας όταν προσφέρουμε υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα των Νήσων.

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