Axios: Οργή Τραμπ για την καθυστέρηση του Ιράν να απαντήσει για συμφωνία – Σκληρές επιθέσεις προανήγγειλε ο Χέγκσεθ, είμαστε έτοιμοι, λέει η Τεχεράνη

Οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου από την πλευρά της Τεχεράνης, ωστόσο φαίνεται να είχαν ως στόχο να εντείνουν την πίεση προς το Ιράν στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς παρασκηνιακά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχίσει να εκνευρίζεται όλο και περισσότερο, καθώς περίμενε σχεδόν δύο εβδομάδες για μια ιρανική απάντηση στην τελευταία του πρόταση.

Τα ρεπορτάζ του Καναλιού 12 και του Axios που επικαλούνται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, δημοσιεύθηκαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιτεθεί ξανά στη χώρα απόψε (Τετάρτη 10/6).

Trump boils over after Tehran kept him waiting https://t.co/4KzqDSECoV — Axios (@axios) June 10, 2026

Ο δημοσιογράφος, Μπαράκ Ραβίντ, ο οποίος εργάζεται και για τα δύο μέσα ενημέρωσης, αναφέρει στο ρεπορτάζ ότι η χθεσινή αμερικανική επίθεση είχε ως στόχο να αναγκάσει το Ιράν να απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ μετά από δύο εβδομάδες καθυστερήσεων.

Οι επιθέσεις το βράδυ της Τρίτης είχαν ως στόχο να αποκαταστήσουν κάποια διαπραγματευτική ισχύ, αλλά ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην υπάρξουν θύματα και να μην αποκλειστεί η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας, όπως δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

«Αν δεν αντιδρούσαμε, θα φαινόμασταν αδύναμοι»

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ οι ΗΠΑ προέβησαν σε αντίποινα παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ακόμη διαπιστώσει αν το Ιράν κατέρριψε σκόπιμα το ελικόπτερο όταν ο Τραμπ αποφάσισε να διατάξει στρατιωτική αντίδραση.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν στο Axios ότι, ακόμη και αν το αμερικανικό ελικόπτερο Apache καταρρίφθηκε τυχαία από ένα ιρανικό drone, οι ΗΠΑ έπρεπε να αντιδράσουν για να δείξουν ότι δεν αποδέχονται τις ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ. «Αν δεν αντιδρούσαμε, θα φαινόμασταν αδύναμοι και θα επηρεαζόταν αρνητικά η θέση μας στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Ωστόσο, και οι δύο αξιωματούχοι κατέστησαν σαφές ότι οι ΗΠΑ θεωρούσαν τις επιθέσεις τους «αναλογικές και χειρουργικές», προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις συνομιλίες. Στόχευσαν συστήματα ραντάρ και ελέγχου drone, αποφεύγοντας ταυτόχρονα απώλειες για το Ιράν.

Πριν από τις επιθέσεις, οι ΗΠΑ φέρεται να κατέστησαν σαφές στο Ιράν ότι οι στόχοι θα αφορούσαν αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Την Τρίτη, γύρω στις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, όταν τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ βρίσκονταν καθ’ οδόν, ο Λευκός Οίκος έστειλε μηνύματα στους Ιρανούς ότι θα στόχευαν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Είπαμε στους Ιρανούς ότι αν οι πιλότοι σκοτώνονταν, σήμερα θα βρισκόμασταν σε εντελώς διαφορετική κατάσταση», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Λευκός Οίκος, λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή των επιθέσεων, προσπάθησε για άλλη μια φορά να λάβει απάντηση από τους Ιρανούς διαπραγματευτές σχετικά με την τελευταία πρόταση του Τραμπ, η οποία περιλάμβανε παραχωρήσεις προς το καθεστώς — χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφές στους Ιρανούς ότι «ο χρόνος τελείωνε». Οι Ιρανοί δήλωσαν ότι δεν είχαν ακόμη απάντηση και προειδοποίησαν ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. Το Ιράν τελικά αντέδρασε, αλλά με περιορισμένο τρόπο.

Χέγκσεθ: Απόψε θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν – Στο στόχαστρο σημαντικές εγκαταστάσεις

Νέα κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν απόψε ισχυρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Όπως ανέφερε, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) «θα έχει πολλή δουλειά απόψε», ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα χτυπήσουν σκληρά το Ιράν».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πρόκειται να βομβαρδίσουν «σημαντικές εγκαταστάσεις» στο Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τους στόχους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα πλήγματα θα είναι «ισχυρά και ξεκάθαρα», σηματοδοτώντας περαιτέρω κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά της Τεχεράνης.

«Οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ. «Οι αποψινές επιθέσεις θα προωθήσουν τα στρατιωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και θα ενισχύσουν τη διπλωματική τους θέση.

Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι οι πιλότοι του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache που έπεσε από ιρανικό drone είναι σε καλή φυσική κατάσταση.

Χτυπήματα στο Ιράν απόψε προανήγγειλε νωρίτερα και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ «θα χτυπήσουν ξανά σκληρά σήμερα» το Ιράν, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει εάν στο στόχαστρο θα μπουν γέφυρες και ενεργειακές υποδομές.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache από το Ιράν αποτελεί τη βάση για την επανέναρξη των αμερικανικών επιθέσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν ήδη το Ιράν την προηγούμενη ημέρα και θα επαναλάβουν τα πλήγματα.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες. Θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν, απάντησε: «Ναι, εξαιτίας του ελικοπτέρου. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά το οποίο αμερικανικό στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν κατέρριψε «ένα εξαιρετικό μηχάνημα» και στη συνέχεια παραδέχθηκε την ευθύνη του για το συμβάν.

Οι δηλώσεις έρχονται εν μέσω νέας κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει συμφωνία που θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε σοβαρή απειλή για το Ισραήλ αλλά και για τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

«Αν είχαν πυρηνικό όπλο, δεν θα υπήρχε ούτε Ισραήλ ούτε Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο.

Ιράν: Είμαστε προετοιμασμένοι για επίθεση

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλείται στρατιωτική πηγή σύμφωνα με την οποία οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες απόψε.

«Αν οι Αμερικανοί προβούν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, θα αντιμετωπίσουν και πάλι σφοδρές αντιδράσεις», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ακόμη, η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι Το Ιράν θα στοχεύσει νέους στόχους αμερικανικών συμφερόντων αν οι Αμερικανοί αναλάβουν δράση.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι ακούστηκε έκρηξη στην πόλη Φαρς, λόγω ενεργοποίησης συστημάτων αεράμυνας έξω από την πόλη.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν σημειωθεί εκρήξεις εντός των ορίων της κομητείας Μορ, πρόσθεσε.

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