Τραμπ: Εμείς ελέγχουμε το Ορμούζ, όχι οι Ιρανοί – Νέες απειλές για «πολύ σκληρή επίθεση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε σε νέα του ανάρτηση ότι έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό «να εκτελέσει μια μυστική αποστολή» για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων πλοίων μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού του Κόλπου, ισχυριζόμενος ότι περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου «διασχίζουν» το Στενό του Ορμούζ.

«Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία έχουν ταξιδέψει με ασφάλεια μέσω του Στενού», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ – «ΟΧΙ το Ιράν» – ελέγχουν το στενό.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «εξάγουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από το Ιράν.

«Σημάδι απελπισίας»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι οι απειλές για στόχευση κρίσιμων υποδομών «δεν αποτελούν επίδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη απελπισίας».

Νωρίτερα, το Fox News ανέφερε ότι ο Τραμπ τους δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ήταν κοντά στο να διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών.

«Οι κρίσιμες υποδομές είναι οι ζωτικές γραμμές της ζωής των ανθρώπων. Η απειλή στόχευσής τους – από τα δίκτυα μεταφορών έως τις βιομηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης – δεν αποτελεί επίδειξη ισχύος, αλλά ένδειξη απελπισίας απέναντι στη βούληση ενός έθνους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε μια ανάρτηση στο X.

«Το Ιράν, βασιζόμενο στη γνώση και την ικανότητα των εμπειρογνωμόνων του, στην εθνική ενότητα και αλληλεγγύη, θα παραμείνει σταθερό απέναντι σε οποιαδήποτε πίεση και απειλή».

زیرساخت‌های حیاتی، شریان‌های زندگی مردم‌اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان، وحدت ملی و همبستگی، در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند. June 10, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλήθηκε νωρίτερα να διευκρινίσει τα προηγούμενα σχόλιά του, λέγοντας ότι το Ιράν θα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα» επειδή άργησε πολύ να καταλήξει σε συμφωνία.

«Λοιπόν, θα τους επιτεθούμε, και μάλιστα πολύ σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών.

Ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, λοιπόν, με βάση το ελικόπτερο, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό».

«Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ κατήγγειλε τις αργές συνομιλίες με την Τεχεράνη για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Ήταν απλώς ένα χτύπημα, ένα χτύπημα, ένα χτύπημα», είπε. «Δεν ξέρω τι κάνουν».

Αργότερα, αρνήθηκε να αποκλείσει επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ενέργειας και γεφυρών, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη υπογράψει μια συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε ότι η Τεχεράνη πρέπει να υπογράψει τη συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Θα πρέπει να υπογράψουν τη συμφωνία, είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι απαγορεύει στο Ιράν «να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα».

«Θέλουμε μια συμφωνία που να έχει νόημα, θέλουμε μια συμφωνία που να λειτουργεί», είπε.

«Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα… Και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία. Ήμασταν πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας εκμεταλλεύονται, συνεχίζουν να μας θεωρούν κορόιδα, επειδή ξέρετε κάτι, είχαν να κάνουν με μερικούς πολύ ηλίθιους προέδρους. Πρέπει να το πω αυτό, ντρέπομαι που το λέω, κάποιοι πολύ ηλίθιοι άνθρωποι κάθονταν εδώ».

«Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υπογράψουν ένα έγγραφο. Είναι πλήρως διαπραγματευμένο», είπε στο Οβάλ Γραφείο.

«Έχουμε ένα πλήρως διαπραγματευμένο έγγραφο — αλλά παρακολουθούν και παρακολουθούν, και λένε, “Εντάξει, ας τους δώσουμε μερικές μέρες ακόμα”. Παρακολουθούν επειδή είναι ένα ουσιαστικό έγγραφο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν βγει» από το Ιράν

«Βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – εκατομμύρια βαρέλια», ισχυρίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Κάθε βράδυ, παίρναμε αυτό το πετρέλαιο», είπε, προσθέτοντας: «Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου έχουν βγει και γι’ αυτό είναι στα 85-90 δολάρια το βαρέλι αντί για 250 δολάρια».

Ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση εν μέσω της ανοδικής πορείας των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, δήλωσε επίσης ότι αυτές οι τιμές θα μειωθούν μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος με γνώση της κατάστασης δήλωσε στο Reuters ότι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη σε μία προσπάθεια οριστικοποίησης μιας συμφωνίας, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις σημερινές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει μία ευκαιρία να υπογράψει συμφωνία και να επιβιώσει.

Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν σήμερα στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε διπλωματική πηγή, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Επειτα από διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν το πρωί στην Τεχεράνη για να συναντήσουν τους Ιρανούς με στόχο την άμβλυνση των διαφορών» ανάμεσα στις δύο πλευρές», δήλωσε ο διπλωμάτης που δεν κατονομάζεται.

Η διπλωματική πρωτοβουλία αναλαμβάνεται μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ έπειτα από την πτώση χθες του αμερικανικού ελικοπτέρου στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

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