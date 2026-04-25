Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν, μετά την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας

Σε αδιέξοδο έχουν περιέλθει οι διπλωματικές προσπάθειες για την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, μετά την αποχώρηση του ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, από το Πακιστάν και την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News πως «δεν αξίζει η αμερικανική αντιπροσωπεία να πραγματοποιήσει την 18ωρη πτήση προς το Πακιστάν, από τη στιγμή που οι ΗΠΑ κρατούν όλα τα χαρτιά στη σύγκρουση με το Ιράν» και πρόσθεσε πως οι ιρανοί μπορούν να καλέσουν τις ΗΠΑ οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.

«Είπα στους ανθρώπους μου πριν από λίγο, ενώ ετοιμάζονταν να φύγουν: «Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί. Εμείς κρατάμε όλα τα χαρτιά. Μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν, αλλά δεν πρόκειται να κάνετε άλλες 18ωρες πτήσεις για να κάθεστε και να συζητάτε για το τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Δεν θα δεχτούμε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις των ΗΠΑ»

Ιρανική διπλωματική πηγή, που ρωτήθηκε νωρίτερα για τις επιφυλάξεις της Τεχεράνης σχετικά με τις θέσεις των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν δεν θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφερόμενη προφανώς στη δήλωση Τραμπ κατά την οποία οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την παραίτηση του Ιράν από το εμπλουτισμένο ουράνιο και την ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπός του Ισμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε μέσω του Χ ότι καμία συνάντηση δεν έχει προγραμματισθεί ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και ότι οι ιρανικές θέσεις θα διαβιβασθούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των πακιστανών μεσολαβητών.

Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη μετά την απόφαση Τραμπ να ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν.

Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Θερμή συνάντηση» με τον Αραγτσί

Πάντως από την πλευρά του ο πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ, χαιρέτισε τη συνάντηση με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτηρίζοντας τη ως την «πιο θερμή και εγκάρδια ανταλλαγή απόψεων για την τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση».

«Συζητήσαμε επίσης θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Πακιστάν-Ιράν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Was pleased to meet H.E. Seyed Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, and his delegation in Islamabad today. Had a most warm, cordial exchange of views on the current regional situation. We also discussed matters of mutual interest, including the further strengthening of… April 25, 2026

Με στρατιωτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ – «Σταματήστε τον αποκλεισμό»

Νωρίτερα, το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση συνέχισης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας».

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

Το Ιράν ανακοίνωσε πως απαγχόνισε «μισθωμένο κακοποιό της Μοσάντ»

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι απαγχόνισε έναν ιρανό που εργαζόταν για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, λόγω πράξεων βανδαλισμού και βίας κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα φέτος, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ανέφερε ότι ο Ερφάβ Κιάνι, «μισθωμένος κακοποιός της Μοσάντ», είχε εμπλακεί στην καταστροφή και εμπρησμό δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, διαδίδοντας φόβο και τρόμο σε ολόκληρη την κεντρική πόλη του Ισφαχάν και χειριζόμενος ένα μαχαίρι.

⁠Απαγχονίστηκε νωρίς ⁠το πρωί, αφού η ποινή του επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και μετά από τις νόμιμες διαδικασίες, ανέφερε το Tasnim.

«Σφυροκοπά» το Ισραήλ τον Λίβανο παρά την εκεχειρία

Παρά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ – Λιβάνου κατά τρεις εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας σκότωσαν 4 άτομα, παρά την κατάπαυση του πυρός που παρατάθηκε αυτή την εβδομάδα στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Δύο επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μιας μοτοσικλέτας, στην πόλη Γιοχμόρ αλ-Σακίφ της επαρχίας Ναμπάτιε, προκάλεσαν το θάνατο τεσσάρων ατόμων», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου.

Η Γερμανία θα συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή στα Στενά του Ορμούζ μόλις μόλις τελειώσει ο πόλεμος

Η Γερμανία έκανε γνωστό πως σκοπεύει να στείλει ένα ναρκαλιευτικό στη Μεσόγειο για μια πιθανή αποστολή στο Στενό του Ορμούζ μόλις επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι το «Fulda» του ναυτικού, ένα ναρκαλιευτικό πλοίο, θα αναπτυχθεί «τις επόμενες ημέρες».

Στόχος της είναι να συμβάλει «σημαντικά και ορατά σε έναν διεθνή συνασπισμό που επιδιώκει να προστατεύσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ», είπε.

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι το πλοίο θα σταθμεύσει με πλήρωμα περίπου 45 ατόμων, αλλά οποιαδήποτε ανάπτυξη στο Στενό του Ορμούζ θα συμβεί μόνο μετά από «ένα οριστικό τέλος των εχθροπραξιών» και την έγκριση της κάτω βουλής του γερμανικού κοινοβουλίου.

Νωρίτερα, η Turkiye ανακοίνωσε επίσης ότι είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αποστολή αποναρκοθέτησης του Πορθμού, σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος.

