ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 17:37
25.04.2026 15:39

Ισλαμαμπάντ: Οι ΗΠΑ προσπαθούν να απεμπλακούν «χωρίς να ντροπιαστούν», λέει η Τεχεράνη – Απειλεί με απάντηση «αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός»

pakistan_main

Στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, που διεξάγονται στο Ισλαμαμπάντ, είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, με εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Άμυνας να δηλώνει πως η Ουάσιγκτον αναζητά «έναν τρόπο διαφυγής που θα διασώσει τα προσχήματα από το πολεμικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί».

«Η στρατιωτική μας δύναμη αποτελεί σήμερα κυρίαρχη δύναμη, και ο εχθρός αναζητά έναν τρόπο να ξεφύγει από το τέλμα του πολέμου στο οποίο έχει παγιδευτεί, διατηρώντας την αξιοπρέπειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Την ίδια ώρα, ιρανοί και αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν χωριστές συναντήσεις με Πακιστανούς μεσολαβητές, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διαπραγματευτικό περιβάλλον με την Τεχεράνη να εμφανίζεται επιφυλακτική και την Ουάσιγκτον να πιέζει για ταχύτερη πρόοδο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν απτά αποτελέσματα ακόμη και μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Ο Αμπάς Αραγτσί -ο οποίος είχε ήδη διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν, ανάμεσα στους οποίους και τον υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ- παρέδωσε τις διαπραγματευτικές απαιτήσεις της Τεχεράνης, καθώς και τις επιφυλάξεις της σχετικά με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, ανέφερε στο Reuters πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιρανός ΥΠΕΞ αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα από την πακιστανική πρωτεύουσα, ωστόσο δεν αποκλείεται να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε περίπτωση που καταγραφεί πρόοδος και δρομολογηθεί νέος γύρος επαφών. Έως τότε έμμεση θα είναι και η εμπλοκή των Τζέι Ντι Βανς και ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Σύμφωνα με πακιστανικές πηγές, η συμμετοχή τους θα καταστεί ουσιαστική μόνο εφόσον υπάρξει σαφής πρόοδος και ωριμάσουν οι συνθήκες για πολιτικές αποφάσεις υψηλού επιπέδου.

Με στρατιωτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ – «Σταματήστε τον αποκλεισμό»

Την ίδια στιγμή, το μεικτό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες με στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση συνέχισης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, καταγγέλλοντας πράξεις «πειρατείας».

«Αν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνεχίσουν τον αποκλεισμό και επιμείνουν στις πράξεις ληστείας και πειρατείας στην περιοχή, θα πρέπει να ξέρουν ότι εκτίθενται σε μία απάντηση των ισχυρών ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το αρχηγείο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και παρακολουθούμε τις ενέργειες και τις κινήσεις των εχθρών μας».

Το Ιράν ανακοίνωσε πως απαγχόνισε «μισθωμένο κακοποιό της Μοσάντ»

Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι απαγχόνισε έναν ιρανό που εργαζόταν για τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, λόγω πράξεων βανδαλισμού και βίας κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων που έλαβαν χώρα φέτος, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ανέφερε ότι ο Ερφάβ Κιάνι, «μισθωμένος κακοποιός της Μοσάντ», είχε εμπλακεί στην καταστροφή και εμπρησμό δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, διαδίδοντας φόβο και τρόμο σε ολόκληρη την κεντρική πόλη του Ισφαχάν και χειριζόμενος ένα μαχαίρι.

⁠Απαγχονίστηκε νωρίς ⁠το πρωί, αφού η ποινή του επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και μετά από τις νόμιμες διαδικασίες, ανέφερε το Tasnim.

«Σφυροκοπά» το Ισραήλ τον Λίβανο παρά την εκεχειρία

Παρά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ – Λιβάνου κατά τρεις εβδομάδες, ο ισραηλινός στρατός και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο στο νότιο τμήμα της χώρας σκότωσαν 4 άτομα, παρά την κατάπαυση του πυρός που παρατάθηκε αυτή την εβδομάδα στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

«Δύο επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μιας μοτοσικλέτας, στην πόλη Γιοχμόρ αλ-Σακίφ της επαρχίας Ναμπάτιε, προκάλεσαν το θάνατο τεσσάρων ατόμων», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου.

Διαβάστε επίσης:

40 χρόνια από το Τσερνόμπιλ: Αμφιλεγόμενη παραμένει στο παρασκήνιο η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

Ζελένσκι σε Πούτιν: «Η Ουκρανία έτοιμη για συνομιλίες στο Αζερμπαϊτζάν»

Ουκρανικό drone χτύπησε συγκρότημα κατοικιών στην ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ





agios_dimitrios
Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο δράστης

katharismos_oikopedou_new
ΚΥΑ για τα μέτρα πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Υποχρεώσεις πολιτών και φορέων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

macron_mitsotakis
Μακρόν από Νιάρχος προς Κυριάκο Μητσοτάκη: Μοντέλο οικονομικής προόδου η Ελλάδα

ofiPAOK1
Πρωτόγνωρες στιγμές στον Βόλο: Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ ενώθηκαν και έστησαν γιορτή στην πόλη του τελικού (Video-Photos)

mitsotakis_makron_1
Μητσοτάκης – Μακρόν: Τριπλό «μήνυμα» για άμυνα, Τουρκία και Ευρώπη

stegastika daneia 77- new
Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

oropos-eksot
Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

kyvernisi_new
GPO: Στο χαμηλότερο ποσοστό για το 2026 η ΝΔ, ενίσχυση για ΠΑΣΟΚ, πτώση για Ζωή – Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

arnaoutoglou
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

symfonia prespes
Το ΠΑΣΟΚ βυθίστηκε (ξανά) στις Πρέσπες – Η επιμονή στη ρητορική κατά της συμφωνίας, η ρουκέτα Κοτζιά και το λάθος του 2019

agios_dimitrios
katharismos_oikopedou_new
macron_mitsotakis
