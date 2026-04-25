Ουκρανικό drone χτύπησε συγκρότημα κατοικιών στην ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ, που βρίσκεται στην περιοχή Σβερντλόφσκ των Ουραλίων και απέχει πάνω από 1.900 χιλιόμετρα από το Κίεβο, βρέθηκε για πρώτη φορά στο στόχαστρο από την έναρξη του πολέμου, όταν ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών. Η πόλη αριθμεί περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και αποτελεί σημαντικό κέντρο της πολεμικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, το περιστατικό προκάλεσε περιορισμένο αριθμό τραυματισμών, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα για προληπτικούς λόγους. Η ενημέρωση έγινε μέσω Telegram.

Από την πλευρά του Κιέβου δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη τοποθέτηση για την επίθεση.

Το χτύπημα αυτό σημειώνεται μετά από μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων.

