ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 15:41
25.04.2026 14:16

Ουκρανικό drone χτύπησε συγκρότημα κατοικιών στην ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ρωσική πόλη Γεκατερίνμπουργκ, που βρίσκεται στην περιοχή Σβερντλόφσκ των Ουραλίων και απέχει πάνω από 1.900 χιλιόμετρα από το Κίεβο, βρέθηκε για πρώτη φορά στο στόχαστρο από την έναρξη του πολέμου, όταν ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών. Η πόλη αριθμεί περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και αποτελεί σημαντικό κέντρο της πολεμικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, το περιστατικό προκάλεσε περιορισμένο αριθμό τραυματισμών, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα για προληπτικούς λόγους. Η ενημέρωση έγινε μέσω Telegram.

Από την πλευρά του Κιέβου δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη τοποθέτηση για την επίθεση.

Το χτύπημα αυτό σημειώνεται μετά από μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: Αναπτύσσει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στη Μεσόγειο για ενδεχόμενο ρόλο στα στενά του Ορμούζ

Μέση Ανατολή: Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για τον 2ο γύρο συνομιλιών με τον Αραγτσί

Επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία με 619 drones και πυραύλους – Έπεσαν θραύσματα στη Ρουμανία

Μέση Ανατολή: Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Ισλαμαμπάντ –

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 50χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Το μαχαίρι του 20χρονου με τη μαντινάδα – Το χρονικό της φονικής αντιζηλίας με επίκεντρο γυναίκα (Video)

Μέση Ανατολή: Με στρατιωτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ – «Σταματήστε τον αποκλεισμό»

Δένδιας για τη συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του: «Συζητήσαμε τρόπους σύσφιγξης των άριστων σχέσεων»

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Θρήνος στον κόσμο του ΠΑΟΚ, πέθανε ο μικρός Γιωργάκης που έδινε μάχη με τον καρκίνο

