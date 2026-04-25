Μέση Ανατολή: Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για τον 2ο γύρο συνομιλιών με τον Αραγτσί

Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν για να συμμετάσχουν σε έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε αργά την Παρασκευή με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Ισχάκ Νταρ και τον Αρχηγό του Στρατού, Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, λίγο μετά την άφιξή του στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ. Το πρωί του Σαββάτου, ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Μουνίρ και τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νακβί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το Πακιστάν προετοιμάζεται επίσης να υποδεχτεί τους Γουίτκοφ και Κούσνερ για την έναρξη των νέων συνομιλιών, αν και οι αξιωματούχοι δεν έχουν διευκρινίσει πότε αναμένεται να φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα παραστεί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου με έδρα την Κίνα και σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και δεξαμενόπλοια που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Η κίνηση αυτή φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο της απειλής της κυβέρνησης να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις σε οντότητες που συναλλάσσονται με το Ιράν, με στόχο να διακόψει τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας, που αποτελούν βασική πηγή εσόδων της.

