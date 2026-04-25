Παλαιστίνη: Δημοτικές εκλογές σε Δυτική Όχθη και Γάζα εν μέσω πολέμου

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα οι δημοτικές εκλογές στην Παλαιστίνη, με τους πολίτες να προσέρχονται στις κάλπες στη Δυτική Όχθη και σε τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στην πρώτη εκλογική διαδικασία που πραγματοποιείται μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα πριν από περισσότερα από δύο χρόνια.

Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στην περιοχή της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στο κέντρο της Γάζας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Agence France-Presse.

Εκλογές σε συνθήκες κρίσης

Η διαδικασία διεξάγεται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο μέρος της Γάζας παραμένει κατεστραμμένο από τις πολεμικές συγκρούσεις. Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Δυτική Όχθη, επιδιώκει μέσω της συμμετοχής της Ντέιρ αλ-Μπάλαχ να ενισχύσει τη θέση της και να επαναδιεκδικήσει τον έλεγχο της περιοχής, από την οποία εκδιώχθηκε το 2007 από τη Hamas.

Παρά τις δυσκολίες, κάτοικοι της Γάζας βλέπουν τη διαδικασία ως μια σπάνια ευκαιρία συμμετοχής. Όπως δήλωσε στο Reuters ο Αντάμ αλ-Μπαρντίνι: «Ανυπομονούμε να συμμετάσχουμε ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα που μας επιβάλλουν».

Περιορισμένη διεξαγωγή στη Γάζα

Η ψηφοφορία δεν πραγματοποιείται στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας. Η Παλαιστινιακή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή επικαλείται τις εκτεταμένες καταστροφές, αλλά και το γεγονός ότι το έδαφος είναι διαιρεμένο μεταξύ ισραηλινού ελέγχου και διοίκησης της Hamas.

Στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, όπου οι ζημιές είναι συγκριτικά μικρότερες, έχουν στηθεί ακόμη και προσωρινά εκλογικά τμήματα σε σκηνές, ενώ η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί νωρίτερα λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης.

Πολιτικές ισορροπίες και μποϊκοτάζ

Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα περίπλοκο πολιτικό περιβάλλον, καθώς ορισμένες παλαιστινιακές παρατάξεις έχουν επιλέξει να τις μποϊκοτάρουν. Η αντίδρασή τους σχετίζεται με την απαίτηση της Παλαιστινιακής Αρχής οι υποψήφιοι να αποδέχονται συμφωνίες που περιλαμβάνουν την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ.

Η Hamas δεν έχει παρουσιάσει επίσημους υποψηφίους, ωστόσο σύμφωνα με αναλυτές και κατοίκους, συγκεκριμένα ψηφοδέλτια –ιδίως στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ– θεωρείται ότι υποστηρίζονται από την οργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί υποψήφιοι κατεβαίνουν με τη στήριξη της Fatah, του βασικού πολιτικού κινήματος που στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή, ή ως ανεξάρτητοι.

Προς εθνικές εκλογές μετά από δύο δεκαετίες;

Δυτικοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι οι τοπικές αυτές εκλογές ενδέχεται να αποτελέσουν προάγγελο για τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών – κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Παράλληλα, θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στους παλαιστινιακούς θεσμούς.

Ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες στηρίζουν την προοπτική επανόδου της Παλαιστινιακής Αρχής στη διακυβέρνηση της Γάζας, στο πλαίσιο μιας συνολικής λύσης που θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με τη Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη.

Συμμετοχή και αποτελέσματα

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εκ των οποίων περίπου 70.000 στη Γάζα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών αναμένονται αργά το βράδυ του Σαββάτου ή την Κυριακή, ενώ η στάση των ψηφοφόρων αναμένεται να αποτελέσει βασικό δείκτη για τη μελλοντική πολιτική ισορροπία στα παλαιστινιακά εδάφη.

