Μέση Ανατολή: Διπλωματικές κινήσεις χωρίς εγγυήσεις – Ένταση σε Λίβανο και Ορμούζ

Αβέβαιη παραμένει η επανεκκίνηση συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς αντιπροσωπείες των δύο χωρών μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς να διασφαλίζεται ότι θα υπάρξει απευθείας διαπραγμάτευση, την ώρα που η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο δοκιμάζεται εκ νέου.

Η προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν άρχισε να διαφαίνεται, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εγγυήσεις για απευθείας επαφές, δύο εβδομάδες μετά την αποτυχία της πρώτης προσπάθειας, που είχε διακοπεί έπειτα από 15 ώρες διαπραγματεύσεων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, ενώ έχει επιβαρύνει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία.

Μεσολάβηση Πακιστάν χωρίς απευθείας επαφή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έφθασε στο Ισλαμαμπάντ για επαφές με πακιστανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο έμμεσων διαβουλεύσεων.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ξεκαθάρισε μέσω X ότι «δεν σχεδιάζεται να γίνει καμία συνάντηση Ιράν-ΗΠΑ», σημειώνοντας ότι οι θέσεις της Τεχεράνης θα μεταφερθούν μέσω πακιστανών μεσολαβητών.

Παρά ταύτα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ότι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν στο Πακιστάν για συνομιλίες «με αντιπροσώπους» του Ιράν, προσθέτοντας ότι η συνάντηση ζητήθηκε από την Τεχεράνη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που είχε ηγηθεί της προηγούμενης αποστολής, δεν θα συμμετάσχει αυτή τη φορά, εκτός εάν υπάρξει πρόοδος.

Μετά το Πακιστάν, ο Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να συνεχίσει περιοδεία σε Ομάν και Ρωσία.

Ενεργειακή κρίση και ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η ναυσιπλοΐα παραμένει ουσιαστικά παραλυμένη στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω διπλού αποκλεισμού από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

Οι αγορές αντέδρασαν με συγκρατημένη αισιοδοξία στην προοπτική επανεκκίνησης των συνομιλιών. Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησε στα 94,40 δολάρια το βαρέλι (-1,51%), ενώ το Brent Βόρειας Θάλασσας έκλεισε στα 105,33 δολάρια (+0,25%), καταγράφοντας επιβράδυνση της ανόδου.

Εύθραυστη η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο

Στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάπαυση του πυρός, που παρατάθηκε για τρεις εβδομάδες μετά από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο, τίθεται ήδη υπό αμφισβήτηση.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ισραηλινά πλήγματα στον νότο προκάλεσαν τον θάνατο έξι πολιτών και τον τραυματισμό δύο ακόμη.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε έξι μαχητές της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια ανταλλαγών πυρών, μετά την κατάρριψη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι επιχειρεί να «σαμποτάρει» τη διαδικασία για την επίτευξη «ιστορικής συμφωνίας ειρήνης» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Αντιδράσεις και φόβοι για νέα κλιμάκωση

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, κάλεσε το λιβανικό κράτος να απέχει από απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η παράταση της εκεχειρίας «δεν έχει νόημα» λόγω των συνεχιζόμενων «εχθρικών ενεργειών».

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε διαταγή εκκένωσης χωριού στον νότιο Λίβανο, ενώ το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι σημειώθηκε βομβαρδισμός στην περιοχή Ντέιρ Άμες.

Παρά την αβεβαιότητα, κάτοικοι της περιοχής επιχειρούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο 74χρονος Άχμαντ Σουμάρι δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Σαΐντα και να επιστρέψει στο χωριό του.

«Θα γυρίσουμε στο σπίτι μας», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα καταστεί μόνιμη.

Παράλληλα, η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε τον θάνατο ακόμη ενός ινδονήσιου κυανόκρανου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στις 29 Μαρτίου στον νότο.

