search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 00:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.04.2026 23:29

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ αποχωρεί με άδεια μητρότητας

karoline-leavitt

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί με άδεια μητρότητας, καθώς πολύ σύντομα περιμένει το δεύτερο παιδί της.

«Η σημερινή θα είναι σίγουρα η τελευταία ενημέρωση του Τύπου για εμένα, για αρκετό καιρό», είπε η Λέβιτ, ένα από τα πιο πιστά στελέχη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Όπως βλέπετε, θα γεννήσω από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι θα είστε σε καλά χέρια εδώ με την ομάδα μου στον Λευκό Οίκο και ξέρω ότι έχετε όλοι το προσωπικό τηλέφωνο του προέδρου», αστειεύτηκε, με τα χέρια να ακουμπούν στη φουσκωμένη κοιλιά της.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ορίσει κάποιον αντικαταστάτη της Λέβιτ. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, μπορεί να αναλάβουν την ενημέρωση των δημοσιογράφων, περιστασιακά. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε για πόσο διάστημα θα λείψει η Λέβιτ, η οποία είναι ήδη μητέρα ενός αγοριού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, 28 ετών σήμερα, είναι η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων. Αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» του προέδρου κατά των μέσων ενημέρωσης και ειδικεύεται στην τέχνη του να μετατρέπει δύσκολες ερωτήσεις σε επιθέσεις εναντίον του Τύπου και των Δημοκρατικών. Η αυτοπεποίθησή της και οι διαρκείς έπαινοι για το έργο του προέδρου δεν εμπόδισαν πάντως να μειωθεί το ποσοστό των Αμερικανών που εκφράζουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Τραμπ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
standard-poors
google 66543- new
MixCollage-24-Apr-2026-11-42-PM-405
covid-19-new
g7
Δείτε όλες τις ειδήσεις
benitez pao
arnaoutoglou
KAXLAS
zirdeli
kovesi_sxolio_politikoi_2304_1920-1080_2_new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3