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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

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09.06.2026 13:44

Είναι οι πορτοκαλί γάτες οι πιο «αλλοπρόσαλλες»; – Τι απαντά η γενετική

09.06.2026 13:44
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Οι πορτοκαλί γάτες έχουν αποκτήσει τη φήμη των πιο αστείων και αλλοπρόσαλλων κατοικιδίων, με τη… βοήθεια και των κηδεμόνων τους, πολλοί από τους οποίους τις κάνουν σταρ στα social media.

Κρέμονται από φωτιστικά, εκτοξεύονται από πάγκους, κυνηγούν τον σκύλο και άλλα τέτοια… γατίσια, με το αφήγημα να τις θεωρεί πιο «χαζούλες», πιο ατσούμπαλες και ταυτόχρονα πιο φιλικές από τις άλλες γάτες, όπως αναφέρει το National Geographic. Όμως ισχύει πράγματι κάτι τέτοιο;

Δεν είναι φυλή, είναι χρώμα

Οι πορτοκαλί γάτες δεν αποτελούν ξεχωριστή φυλή, όπως οι σιαμέζες ή οι British Shorthair. Πορτοκαλί τρίχωμα μπορεί να εμφανιστεί σε πολλές διαφορετικές ράτσες, από Maine Coon και Munchkin μέχρι American Bobtail και Siberian.

Αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τη φήμη τους, αφού οι φίλοι των ginger γατών υποστηρίζουν ότι η ιδιαίτερη συμπεριφορά τους ξεπερνά τα όρια της φυλής.

Το γονίδιο του πορτοκαλί χρώματος

Eπιστήμονες εντόπισαν το γονίδιο που ευθύνεται για το πορτοκαλί τρίχωμα στις γάτες. Ονομάζεται ARHGAP36.

Το γονίδιο αυτό συνδέεται με το χρωμόσωμα Χ, γεγονός που εξηγεί γιατί οι πορτοκαλί γάτες είναι πιο συχνά αρσενικές. Τα αρσενικά χρειάζονται μόνο ένα αντίγραφο του γονιδίου για να εμφανίσουν πορτοκαλί χρώμα, ενώ τα θηλυκά χρειάζονται δύο.

Αυτό, όμως, δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι οι πορτοκαλί γάτες έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Μια μικρή μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2015 στο περιοδικό Anthrozoös έδειξε ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να χαρακτηρίσουν τις πορτοκαλί γάτες ως πιο «φιλικές».

Την ίδια χρονιά, μεγαλύτερη μελέτη στο Journal of Veterinary Behavior βρήκε ότι οι περισσότερες διαφορές στη συμπεριφορά των γατών σχετίζονται με τη φυλή. Ωστόσο, υπήρχαν και ορισμένες διαφορές που συνδέονταν με το χρώμα του τριχώματος.

Ο Carlo Siracusa, από τη Σχολή Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, σημειώνει ότι τα ευρήματα για τις πορτοκαλί γάτες δεν ήταν ακριβώς αυτά που θα περίμενε κανείς. Αντί να εμφανίζονται πιο εξωστρεφείς, στη μελέτη συνδέθηκαν περισσότερο με φόβο ή επιθετικότητα απέναντι σε άγνωστους ανθρώπους. Παράλληλα, φάνηκαν να έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για θηράματα.

Υπάρχει βιολογική σύνδεση;

Παρότι δεν υπάρχει οριστική απόδειξη, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν μια πιθανή βιολογική σύνδεση.

Ο Hiroyuki Sasaki, γενετιστής στο Πανεπιστήμιο Kyushu της Ιαπωνίας, εξηγεί ότι τα κύτταρα που δίνουν χρώμα στο τρίχωμα προέρχονται από εμβρυϊκά κύτταρα που μπορούν επίσης να εξελιχθούν σε νευρικά και ενδοκρινικά κύτταρα. Θεωρητικά, λοιπόν, μια μετάλλαξη που επηρεάζει το χρώμα θα μπορούσε να σχετίζεται και με στοιχεία της συμπεριφοράς.

Κάθε γάτα είναι διαφορετική

Ακόμη κι αν κάποτε αποδειχθεί ότι υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο πορτοκαλί τρίχωμα και τη συμπεριφορά, οι ειδικοί επιμένουν ότι θα υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις.

Οι γάτες είναι άτομα, όχι στερεότυπα. Η προσωπικότητά τους επηρεάζεται από τη φυλή, το φύλο, την ανατροφή, τις εμπειρίες και το περιβάλλον τους.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι γοητευτικά αβέβαιο: οι πορτοκαλί γάτες έχουν πράγματι κάτι ξεχωριστό στη γενετική τους. Το αν αυτό τις κάνει πιο αστείες, πιο ατσούμπαλες ή πιο κοινωνικές, η επιστήμη δεν το έχει αποδείξει ακόμη.

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