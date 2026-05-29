ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 16:25
29.05.2026 14:48

Νέο είδος δεινοσαύρου που έμοιαζε με ερωδιό, ανακαλύφθηκε στην Παταγονία

Credit: Gabriel Díaz Yantén

Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα δεινόσαυρος, που ζούσε πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε στη νότια Παταγονία.

Το νέο εύρημα, το οποίο περιγράφεται σε άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Vertebrate Paleontology», παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς έμοιαζε με αρπακτικό πουλί, έτρωγε ψάρια και συμπεριφερόταν σαν σύγχρονος ερωδιός.

Τα χαρακτηριστικά του «Kank australis»

Το νέο είδος ονομάστηκε «Kank australis» και ταυτοποιήθηκε με βάση την ανακάλυψη απολιθωμένων οστών του, όπως δόντια, σπόνδυλοι και οστά των δακτύλων των ποδιών.

Τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα και τη συμπεριφορά του είναι τα εξής:

  • Κινήσεις λαιμού και ψάρεμα: Οι αυχενικοί σπόνδυλοι παραπέμπουν σε σύγχρονα πτηνά με σύνθετες κινήσεις του λαιμού, όπως οι ερωδιοί. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συγκεκριμένοι δεινόσαυροι μπορεί να ψάρευαν το φαγητό τους.
  • Διατροφικές συνήθειες: Τα απολιθώματα του «Kank australis» βρέθηκαν δίπλα σε απολιθωμένα ψάρια, κάτι που ενισχύει την υπόθεση ότι έτρωγαν ψάρια. Παράλληλα, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πιθανότατα κυνηγούσαν και άλλα μικρότερα ζώα του οικοσυστήματος, όπως βατράχους, σαύρες, χελώνες και μικρά θηλαστικά.
  • Μέγεθος και οικογένεια: Ο «Kank australis» ανήκει στην οικογένεια των θηριόποδων δεινοσαύρων μικρού έως μεσαίου μεγέθους «unenlagiidae», μελών των οποίων έχουν ανακαλυφθεί από αποθέσεις της Ύστερης Κρητιδικής Περιόδου στη νότια Αμερική, την Ανταρκτική, την Αυστραλία και τη Μαδαγασκάρη. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι ενήλικοι δεινόσαυροι του είδους πιθανότατα έφταναν σε μήκος περίπου τα 2,5-3 μέτρα.
Το περιβάλλον πριν από 70 εκατ. χρόνια

Η ανάλυση των αρχαίων δειγμάτων εδάφους και των απολιθωμένων φυτικών υπολειμμάτων προσφέρει μια σαφή εικόνα για το περιβάλλον στο οποίο ζούσε:

  • Τοπίο: Οι «Kank australis» ζούσαν σε ένα τοπίο με ελικοειδείς ποταμούς και ρυάκια με εποχιακές λίμνες.
  • Χλωρίδα και πανίδα: Στο περιβάλλον αυτό κατοικούσαν υδρόβια φυτά, όπως νούφαρα, και ζώα, όπως ψάρια, έντομα και μαλάκια.
  • Κλίμα: Πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια το κλίμα στην περιοχή ήταν εύκρατο και υγρό, με εποχιακές βροχοπτώσεις.

Πώς και πού έγινε η ανακάλυψη

Τα απολιθώματα ήρθαν στο φως σε αγρόκτημα στη Σάντα Κρουζ της Αργεντινής, όπου διεξάγονται ανασκαφές πεδίου από το 2018, αποκαλύπτοντας μεγάλη ποικιλία απολιθωμένων ζώων και φυτών.

  • Τα πρώτα τμήματα του Kank βρέθηκαν το 2018, αλλά ήταν πολύ αποσπασματικά για να αναγνωριστούν ως είδος.
  • «Κλειδί» για την ταυτοποίηση αποτέλεσε η ανακάλυψη ενός αυχενικού σπονδύλου το 2024.

Το επόμενο βήμα των επιστημόνων: Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα νέες ανασκαφές με στόχο να βρεθούν περισσότερα απολιθώματα του «Kank australis», ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη βιολογία του συγκεκριμένου είδους.

