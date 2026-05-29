Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας άγνωστος μέχρι σήμερα δεινόσαυρος, που ζούσε πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, ανακαλύφθηκε στη νότια Παταγονία.
Το νέο εύρημα, το οποίο περιγράφεται σε άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Vertebrate Paleontology», παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς έμοιαζε με αρπακτικό πουλί, έτρωγε ψάρια και συμπεριφερόταν σαν σύγχρονος ερωδιός.
Το νέο είδος ονομάστηκε «Kank australis» και ταυτοποιήθηκε με βάση την ανακάλυψη απολιθωμένων οστών του, όπως δόντια, σπόνδυλοι και οστά των δακτύλων των ποδιών.
Τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα και τη συμπεριφορά του είναι τα εξής:
Η ανάλυση των αρχαίων δειγμάτων εδάφους και των απολιθωμένων φυτικών υπολειμμάτων προσφέρει μια σαφή εικόνα για το περιβάλλον στο οποίο ζούσε:
Τα απολιθώματα ήρθαν στο φως σε αγρόκτημα στη Σάντα Κρουζ της Αργεντινής, όπου διεξάγονται ανασκαφές πεδίου από το 2018, αποκαλύπτοντας μεγάλη ποικιλία απολιθωμένων ζώων και φυτών.
Το επόμενο βήμα των επιστημόνων: Οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα νέες ανασκαφές με στόχο να βρεθούν περισσότερα απολιθώματα του «Kank australis», ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη βιολογία του συγκεκριμένου είδους.
Διαβάστε επίσης:
Κουνούπια έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά εντομοαπωθητικού με το… γεύμα τους – Πώς και γιατί «εκπαιδεύτηκαν»
NASA: Παρουσίασε τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη (photos/videos)
Η μπίρα των… 2.300 ετών που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο στην Κίνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.