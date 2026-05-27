NASA: Παρουσίασε τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη (photos/videos)

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για ρομποτικά προσεληνωτικά σκάφη, drones που θα μπορούν να «πηδούν» από σημείο σε σημείο και οχήματα που σκοπεύει να στείλει στη Σελήνη, στο πλαίσιο των αμερικανικών σχεδίων για τη δημιουργία σεληνιακής βάσης.

Όπως αναφέρει το BBC, η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είναι μία από τις αρκετές εταιρείες που επιλέχθηκαν για την κατασκευή των μηχανημάτων.

Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν ξανά Αμερικανούς στη Σελήνη πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα το 2029.

Ωστόσο, η NASA ανταγωνίζεται την Κίνα στην επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή επιφάνεια, γεγονός που σημαίνει ότι η διαστημική υπηρεσία βρίσκεται υπό πίεση να δείξει πως κερδίζει τον νέο διαστημικό αγώνα.

Η Κίνα προχωρά με τα δικά της σχέδια για αποστολή ανθρώπων στη Σελήνη έως το 2030.

Τη Δευτέρα εκτόξευσε το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, στέλνοντας πλήρωμα αστροναυτών στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.

Τον Μάρτιο, η NASA ανακοίνωσε πρόγραμμα ύψους 20 δισ. δολαρίων για την κατασκευή μόνιμης βάσης, η οποία θα τροφοδοτείται με πυρηνική και ηλιακή ενέργεια, στον νότιο πόλο της Σελήνης έως το 2032.

Ο επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, δήλωσε την Τρίτη ότι οι ανακοινώσεις σημαίνουν πως οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν ποτέ ξανά τη Σελήνη».

Μια βάση θα επέτρεπε στις ΗΠΑ να πραγματοποιούν επιστημονικά πειράματα, να εξορύσσουν ενδεχομένως πολύτιμους πόρους και να ταξιδεύουν ευκολότερα στον Άρη.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι το χρονοδιάγραμμα της NASA δεν είναι ρεαλιστικό.

Παρά την επιτυχία των ΗΠΑ να στείλουν τέσσερις αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη στην αποστολή Artemis II τον Απρίλιο, ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Κίνα είναι πιθανό να είναι η επόμενη χώρα που θα στείλει ανθρώπους στη σεληνιακή επιφάνεια.

«Δεν θα με εξέπληττε καθόλου αν η Κίνα φτάσει πρώτη εκεί», δήλωσε στο BBC News ο δρ Σίμεον Μπάρμπερ, επιστήμονας Σελήνης στο Open University, επικαλούμενος τις καθυστερήσεις της NASA στην εξασφάλιση σκάφους που θα μπορεί να προσεληνώσει ανθρώπους.

Το πρόγραμμα Ignition Moon Base της NASA έχει τρεις φάσεις.

Πριν ταξιδέψουν εκεί άνθρωποι, η διαστημική υπηρεσία θέλει να στείλει ρομποτικά προσεληνωτικά σκάφη και drones που θα μπορούν να μετακινούνται με άλματα, ώστε να εξερευνήσουν και να χαρτογραφήσουν το δύσκολο έδαφος της Σελήνης.

Θα μεταφερθούν επίσης οχήματα παράδοσης, τα οποία θα μπορούν να μετακινούν αστροναύτες πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια και να μεταφέρουν επικοινωνιακό και επιστημονικό εξοπλισμό.

Την Τρίτη, η NASA ανακοίνωσε ότι εταιρείες όπως η Blue Origin, η Intuitive Machines και η Astrobotic έλαβαν συμβόλαια για την κατασκευή των μηχανημάτων.

Η NASA θέλει το σεληνιακό προσεληνωτικό σκάφος της Blue Origin, που ονομάζεται Endurance, να μπορεί να πραγματοποιεί προσεληνώσεις ακριβείας, καθώς και αυτόνομη πλοήγηση και έλεγχο.

Το προσεληνωτικό σκάφος Griffin-1 της Astrobotic αναμένεται να προσεληνωθεί στον κρατήρα Nobile, κοντά στον Νότιο Πόλο.

Τα μηχανήματα θα παραδώσουν επίσης επιστημονικά όργανα για τη NASA, μεταξύ των οποίων κάμερες υψηλής ανάλυσης και εργαλεία που χρησιμοποιούν ανακλώμενο φως λέιζερ για να βοηθούν τα σκάφη να προσεληνώνονται.

Αυτή η ρομποτική εξερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει έως το 2029, με 25 εκτοξεύσεις και 4 μετρικούς τόνους φορτίου να φτάνουν στη Σελήνη, δήλωσε την Τρίτη ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, εκτελεστικός υπεύθυνος του προγράμματος Moon Base.

Στη συνέχεια, η NASA θέλει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις πυρηνικής και ηλιακής ενέργειας στη Σελήνη, συμπεριλαμβανομένων αντιδραστήρων σχάσης.

Έως το 2032, η διαστημική υπηρεσία θέλει οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν στη Σελήνη σε «ημιμόνιμες» κατοικίες.

Τα ρόβερ θα επιτρέπουν επίσης στους αστροναύτες να διανύουν μεγάλες αποστάσεις πάνω στη βραχώδη επιφάνεια.

Ο Νότιος Πόλος της Σελήνης είναι ιδιαίτερα ελκυστικός, επειδή το παγωμένο νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμο νερό ή για την παραγωγή οξυγόνου.

Ωστόσο, τα σχέδια της NASA εξαρτώνται από την ετοιμότητα ενός διαστημοπλοίου που θα μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ανθρώπους στη Σελήνη.

Η εταιρεία SpaceX του Έλον Μασκ έχει αναλάβει την κατασκευή ενός σκάφους που ονομάζεται Starship Human Landing System, όμως έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις.

«Το κρίσιμο εμπόδιο είναι να κατέβουν οι αστροναύτες στην επιφάνεια», εξηγεί ο επιστήμονας Σελήνης Σίμεον Μπάρμπερ.

«Μου φαίνεται ότι [η NASA] αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια θέση όπου πρέπει να αρχίσει να λέει ότι έχει σχέδια. Οπότε νομίζω πως υπάρχει έντονη πολιτική ώθηση πίσω από αυτό», λέει.

Διαβάστε επίσης:

Η μπίρα των… 2.300 ετών που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο στην Κίνα

Το προϊστορικό ψάρι που «έβγαλε» τα ζώα στη στεριά

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας είναι… αντισεισμική – Το «μυστικό» 4.500 ετών