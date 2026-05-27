ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:50
Λευκός Οίκος: Διαψεύδει το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη – «Κατασκευασμένο από τα ιρανικά ΜΜΕ»

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος, ως «απόλυτα κατασκευασμένο» το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για το οποίο έκαναν λόγο νωρίτερα τα ΜΜΕ της Τεχεράνης.

«Οι αναφορές των ιρανικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ δεν είναι αληθείς και αποτελούν πλήρη κατασκευή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

«Αυτή η αναφορά από τα ιρανικά ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το Μνημόνιο Συνεργασίας που κυκλοφόρησαν είναι εντελώς κατασκευασμένο. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει αυτά που δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΡΟΥΝ», ανάρτησε ο λογαριασμός Ταχείας Αντίδρασης του Λευκού Οίκου στο X.

Νωρίτερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Τεχεράνη έχει στα χέρια της το προσχέδιο του πλαισίου για το μνημόνιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν κοντά από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Η διαχείριση και η δρομολόγηση των πλοίων θα διεξάγεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν δεσμεύεται να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας των εμπορικών πλοίων ώστε να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ και την πλήρη αποκατάστασή της στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.

Τα στρατιωτικά σκάφη δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο συμφωνίας.

Εάν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, το προσχέδιο θα μπορούσε να μετατραπεί σε δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ιράν τόνισε επίσης ότι το πλαίσιο δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι δεν θα ληφθούν μέτρα χωρίς «απτή επαλήθευση».

Όπως μεταδίδουν αραβικά μέσα, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να υπογραφεί σε «λίγες εβδομάδες». Επιπλέον, οι Φρουροί της Επανάστασης διευκρινίζουν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα είναι αποκλεισμένα για τους συμμάχους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

