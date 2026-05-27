search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.05.2026 18:30

Η Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς μετά την απόλυσή της από την κυβέρνηση Τραμπ

27.05.2026 18:30
pam bondi

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς μετά την απομάκρυνσή της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Απρίλιο.

Η Μπόντι, 60 ετών, επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο CNN την Τετάρτη 27 Μαΐου, λέγοντας ότι αναρρώνει και «τα πάει καλά» καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία, η οποία περιελάμβανε μια χειρουργική επέμβαση «πριν από μερικές εβδομάδες».

Μετά την αρχική αναφορά, η Κέιτι Μίλερ – μια συντηρητική podcaster και πρώην αξιωματούχος του Τραμπ, η οποία είναι παντρεμένη με τον ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ – επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο Χ.

Η αναφορά για τη διάγνωση της Μπόντι ήρθε εν μέσω ειδήσεων ότι διορίστηκε στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), μια συμβουλευτική επιτροπή που επικεντρώνεται στην πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εβδομάδες αφότου απολύθηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Απριλίου.

Η Μπόντι φέρεται να είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό μεταξύ του συμβούλου Τεχνητής Νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, και του συμβούλου επιστήμης του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος, και των στελεχών τεχνολογίας της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, και του συνιδρυτή της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με το Axios.

Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ: H Ελλάδα ζητεί πλήρη σεβασμό του Χάρτη του ΟΗΕ και μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Λευκός Οίκος: Διαψεύδει το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη – «Κατασκευασμένο από τα ιρανικά ΜΜΕ»

«Δικαιώματα» της Άγκυρας σε Αιγαίο, Ανατ. Μεσόγειο και Κύπρο «βλέπει» ο Τούρκος υπουργός Άμυνας – «Ιστορικά και νόμιμα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pelestinian
ΚΟΣΜΟΣ

«Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε νεκρό σώμα»: Παλαιστίνιος κρατήθηκε για 15 ημέρες σε φέρετρο από τους IDF 

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στους αδελφούς Αγγελόπουλους για το τραπεζάκι με την κούπα της Euroleague

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον 10χρονο που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες

pam bondi
ΚΟΣΜΟΣ

Η Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς μετά την απόλυσή της από την κυβέρνηση Τραμπ

gataki3okt
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Κρήτη: Πρώην αντιδήμαρχος σκότωσε νεογέννητο γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο (Video – σκληρές εικόνες)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

zapatero
ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

kalpi-12
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ - Κέρδη για ΝΔ

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 18:48
pelestinian

«Ένιωθα ότι είμαι ζωντανός σε νεκρό σώμα»: Παλαιστίνιος κρατήθηκε για 15 ημέρες σε φέρετρο από τους IDF 

giannakopoulos dimitris 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η απάντηση του Γιαννακόπουλου στους αδελφούς Αγγελόπουλους για το τραπεζάκι με την κούπα της Euroleague

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον 10χρονο που βρέθηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρρες

1 / 3