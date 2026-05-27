Η Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς μετά την απόλυσή της από την κυβέρνηση Τραμπ

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς μετά την απομάκρυνσή της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Απρίλιο.

Η Μπόντι, 60 ετών, επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο CNN την Τετάρτη 27 Μαΐου, λέγοντας ότι αναρρώνει και «τα πάει καλά» καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία, η οποία περιελάμβανε μια χειρουργική επέμβαση «πριν από μερικές εβδομάδες».

Μετά την αρχική αναφορά, η Κέιτι Μίλερ – μια συντηρητική podcaster και πρώην αξιωματούχος του Τραμπ, η οποία είναι παντρεμένη με τον ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ – επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο Χ.

Pam has been quietly kicking cancer's ass the last few weeks.@PamBondi has a heart of gold 💛 https://t.co/V7GZBk7fsL pic.twitter.com/sTwFLDfGvw — Katie Miller (@KatieMiller) May 27, 2026

Η αναφορά για τη διάγνωση της Μπόντι ήρθε εν μέσω ειδήσεων ότι διορίστηκε στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), μια συμβουλευτική επιτροπή που επικεντρώνεται στην πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εβδομάδες αφότου απολύθηκε από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Απριλίου.

Η Μπόντι φέρεται να είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό μεταξύ του συμβούλου Τεχνητής Νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς, και του συμβούλου επιστήμης του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος, και των στελεχών τεχνολογίας της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, και του συνιδρυτή της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, σύμφωνα με το Axios.

Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ: H Ελλάδα ζητεί πλήρη σεβασμό του Χάρτη του ΟΗΕ και μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Λευκός Οίκος: Διαψεύδει το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη – «Κατασκευασμένο από τα ιρανικά ΜΜΕ»

«Δικαιώματα» της Άγκυρας σε Αιγαίο, Ανατ. Μεσόγειο και Κύπρο «βλέπει» ο Τούρκος υπουργός Άμυνας – «Ιστορικά και νόμιμα»